Newell’s vs. Boca Juniors, por la Liga Profesional 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Newell’s y Boca Juniors se enfrentan este domingo en el marco de la fecha 26 de la Liga Profesional 2024 (LPF). La Lepra, que no pasa por su mejor momento, ya no pelea por ningún objetivo en particular, mientras que el xeneize aspira a meterse en la próxima Copa Libertadores. El encuentro dará comienzo a las 21 en el estadio Marcelo Bielsa y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y la televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en el 25° lugar de la tabla de posiciones con un total de 25 puntos conseguidos en la misma cantidad de partidos, producto de seis victorias, siete empates y 12 derrotas. En la última jornada empató 0 a 0 con Atlético Tucumán. El combinado de la Ribera, por su parte, aparece sexto en la clasificación general con 38 unidades (10 triunfos, ocho igualdades y siete caídas). Viene de vencer por la mínima diferencia a Gimnasia de La Plata con un tanto de Milton Giménez.

Milton Giménez convirtió el gol de la victoria para Boca en el enfrentamiento ante Gimnasia Fotobaires

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 6 de abril de este año, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 3 a 1 como visitante gracias a las anotaciones de Cristian Medina, Luca Langoni y Kevin Zenón (Julián Fernández descontó para Newell’s).

Newell’s vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 26 de la Liga Profesional 2024.

Día: Domingo 8 de diciembre.

Hora: 21.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Newell’s vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 21 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.20 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Boca Juniors es favorito a sumar de a tres en el duelo de este fin de semana contra Newell's Fotobaires

LA NACION