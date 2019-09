Neymar se confiesa para recuperar la confianza en PSG: "Cometí muchos errores"

"Quiero ser el mejor jugador del mundo", afirma Neymar Fuente: EFE

Los últimos meses fueron más que convulsionados para Neymar. Desde junio hasta hoy le pasó de todo: r ecibió una denuncia por violación que fue archivada por pruebas insuficientes, sufrió una ruptura de ligamentos en el tobillo derecho que lo dejó afuera de la Copa América 2019 que conquistó Brasil, estuvo tres meses fuera de las canchas y su relación con los hinchas de PSG se tensó al máximo, luego de los diferentes rumores de partidas a Barcelona, Real Madrid y Juventus, entre otros equipos. Pero el astro brasilero volvió a pura potencia, al marcar dos goles en sus primeros dos partidos oficiales de la temporada con el equipo parisino.

Luego de jugar dos amistosos a comienzos de mes con la selección brasilera (marcó un gol en el 2-2 con Colombia), Neymar regresó a las canchas con PSG en las últimas dos fechas de la Liga de Francia: primero, marcó un golazo de chilena para ganar 1-0 en tiempo de descuento con Racing Club de Estrasburgo de local; y luego, el domingo pasado, convirtió otro tanto agónico para vencer 1-0 a Olympique de Lyon como visitante y quedar en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos sobre 18 posibles.

Ahora, en una entrevista con el diario inglés Mirror, el delantero de 27 años se confesó luego de los meses más caóticos de su carrera y admitió que no actuó bien en diferentes circunstancias, especialmente en la actitud con los fanáticos: "Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil. Soy una persona muy reservado, guardo las cosas para mí pero cuando me siento frustrado, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar", afirmó Neymar.

Gracias a los errores, crecés y aprendés. Yo no soy perfecto y estoy tratando de mejorar. Quiero ser el mejor futbolista del mundo Neymar

"No soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida y gracias a estos errores, crecés y aprendés", agregó, luego de un mercado de pases en el que parecía que su futuro estaba muy lejos de París.

Por otro lado, también apuntó a las lesiones que ha sufrido en los últimos años, que no le han permitido mantener la confianza a tope: "Les lesiones son el peor momento de la carrera de un atleta. Tuve dos graves en dos años y me mantuvieron fuera del fútbol durante casi seis meses. Perdí el ritmo. Pero las lesiones también son parte de carrera de un profesional, solo tenemos que prepararnos para evitar que sucedan", contó el brasilero, que en marzo de 2018 también sufrió la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho y llegó con lo justo al Mundial de Rusia.

Además, sobre el amparo que ha recibido en el último tiempo, Neymar destacó el apoyo de su familia, que se mantuvo a su lado pese a las adversidades: "Mis padres, mi hermana, mi familia y mis amigos. Es por ellos que juego al fútbol y entreno todos los días, porque sé que siempre están de mi lado. Ellos son los que me ayudaron, sin mi inspiración. Hago ejercicios preventivos con mi entrenador físico y mi fisioterapeuta. Yo quiero ser el mejor futbolista del mundo".