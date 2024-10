Neymar ya se entrena con sus compañeros en Al Hilal y generó expectativa en los fanáticos brasileños

Escuchar

El crack brasileño Neymar despertó entusiasmo entre los fanáticos al anunciar a través de sus redes sociales que planea reincorporarse a los entrenamientos con sus compañeros de Al Hilal, de Arabia Saudita, luego de recuperarse de una grave lesión en la rodilla izquierda. “¡Estoy de regreso! Feliz de estar en el grupo nuevamente. Ahora es pura alegría”, escribió en su cuenta de Instagram Ney, que solo pudo disputar hasta el momento cinco partidos con su nuevo equipo antes de sufrir la rotura del menisco y del ligamento cruzado anterior en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en octubre pasado.

Neymar, de 32 años, llegó a Al Hilal en agosto de 2023 procedente de Paris Saint-Germain, en un fichaje que generó gran expectativa. Luego de ser operado volvió a los entrenamientos individuales en julio de este año, y ahora se sumó a las prácticas grupales bajo la supervisión del entrenador portugués Jorge Jesús, como se muestra en imágenes que compartió en Instagram, donde se lo ve corriendo y pegándole al balón.

El atacante, que en la actualidad estaría cobrando un salario anual de 100 millones de euros (111 millones de dólares), practicó de forma diferenciada desde julio y su retorno “depende de la preparación técnica y de la decisión del entrenador”, indicó a la agencia AFP un responsable de Al-Hilal, que pidió reservar su nombre.

Pese a su larga inactividad, Neymar fue incluido en la lista de jugadores que participarán en la Champions League de Asia, aunque su regreso a las canchas dependerá de su estado físico, de su ritmo de competencia y, por supuesto, de la decisión del entrenador. Sin embargo, debido al tiempo que precisó para recuperarse, Al Hilal decidió no incluirlo en la lista del campeonato saudí, donde el club de Riad viene teniendo un rendimiento superlativo.

Al Hilal, a pesar de la ausencia de Neymar, ganó la liga saudí la temporada pasada, acumulando 31 victorias y estableciendo un récord de 34 triunfos consecutivos en todas las competiciones antes de ser eliminado en las semifinales de la Champions asiática por un equipo de los Emiratos Árabes Unidos. En tanto, en el inicio de la temporada actual ganó los primeros cinco encuentros.

Sem dor não há cura, sem quedas não há virtude no levantar, e sem dificuldades não há superação.

Sigo na luta 🙏 pic.twitter.com/ZFrKlXD00d — Neymar Jr (@neymarjr) December 17, 2023

Se espera que Neymar vuelva a la acción en 2025, aunque todo dependerá de su evolución y de las decisiones del cuerpo técnico del Al Hilal, que continúa contando con su talento para futuras competiciones.

El retorno del crack paulista genera esperanzas no solo para su club, sino también para la selección de Brasil, que atraviesa un contexto de crisis del que le cuesta salir, con resultados infrecuentes, inestabilidad futbolística y una magra cosecha de puntos en las Eliminatorias. El pentacampeón aparece en el quinto puesto de la tabla con 10 puntos, por detrás de la Argentina (18) Colombia (16), Uruguay (15) y Ecuador (11).

En declaraciones recientes, Dorival Júnior, DT de Brasil, se refirió a la situación de Neymar, dejando en claro que su recuperación es delicada y que el jugador no debe apresurarse en su regreso a la actividad oficial. “Vamos a esperar, vamos a tener paciencia. No importa si no vuelve en octubre, en noviembre o incluso en febrero”, afirmó el técnico, al anunciar la lista de convocados para los próximos partidos de eliminatorias contra Chile y Perú, en la doble fecha de octubre.

¿Cómo fue la lesión de Neymar?

Neymar sufrió su grave lesión el 17 de octubre del año pasado durante el partido que Brasil y perdió 2 a 0 ante Uruguay por las Eliminatorias del Mundial 2026. El brasileño se lesionó tras un choque con Nicolás de la Cruz, pisando mal y cayendo al suelo mientras se agarraba la rodilla izquierda, visiblemente adolorido. Fue retirado en camilla y, posteriormente, se confirmó la gravedad del diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco.

Casi un año después de ese incidente, se estima que Neymar se habrá perdido más de 50 partidos con Al Hilal, habiendo disputado solo cinco encuentros con el equipo saudí desde su llegada en agosto de 2023. Su contrato con Al Hilal está previsto que finalice en junio de 2025, lo que significa que, a menos que renueve, el astro brasileño habrá pasado la mayor parte de su estancia en Arabia Saudita fuera de las canchas debido a la lesión.

En cuanto a su regreso, el entrenador de Al Hilal, Jorge Jesus, se mostró cauto: “Neymar es un jugador importante para Al Hilal y para la liga en general. Sin embargo, no puedo especificar una fecha exacta para su regreso, pero analizaremos la situación en enero”, comentó el técnico, dejando abierta la posibilidad de que Neymar aún tenga que esperar un tiempo considerable antes de volver a jugar.

LA NACION