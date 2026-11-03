Nicolás Ramírez no dirigirá tras el polémico superclásico: los árbitros de la definición del Clausura y Tabla Anual

La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, que tendrá como principal atractivo la definición de la Tabla Anual entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, que se disputarán en simultáneo el sábado, desde las 17.30. Entre las ausencias de la nómina sobresale Nicolás Ramírez, quien viene de una polémica actuación en el superclásico del domingo en la Bombonera.

Sin embargo, la ausencia de Ramírez no tendría que ver con su desempeño en el triunfo de Boca 1-0 con gol de Lautaro Di Lollo. Según informó oficialmente la organización del fútbol argentino, el árbitro “solicitó una licencia por una intervención quirúrgica programada”, por lo que no estará disponible para esta jornada. Al igual que Yael Falcón Pérez, que solicitó licencia por paternidad.

Sebastián Zunino fue elegido para controlar el encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, en la Bombonera. Estará acompañado por Sebastián Raineri y Juan Mamani como asistentes, mientras que Daniel E. Zamora será el cuarto árbitro. Yamil Possi estará a cargo del VAR y Walter Ferreyra será su asistente (AVAR).

Sebastián Zunino será el juez en Boca vs. Defensa y Justicia, en la Bombonera ALEJANDRO PAGNI - AFP

En paralelo, Dóvalo impartirá justicia en el partido entre Argentinos Juniors y Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona. Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo serán sus asistentes, Pablo Giménez ocupará el puesto de cuarto árbitro, Lucas Novelli estará en el VAR y Bruno Amiconi será el AVAR.

El tercer encuentro decisivo tendrá a Mastrángelo como árbitro principal. Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, con Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez como asistentes. Javier Delbarba será el cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta y Jorge Broggi estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente.

La definición tendrá, además, una particularidad fuera de la cancha. Este jueves 5 de noviembre, a las 17, los tres candidatos participarán de una conferencia de prensa conjunta en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Estarán los presidentes Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso; los entrenadores Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón, y los futbolistas Leandro Paredes, Nicolás Oroz y Gastón Ávila. Claudio Tapia será el anfitrión del encuentro, en el que también se presentará el nuevo trofeo destinado al campeón.

Autoridades de la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-