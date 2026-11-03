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Nicolás Ramírez no dirigirá tras el polémico superclásico: los árbitros de la definición del Clausura y Tabla Anual
El juez que estuvo en Boca-River no fue designado por una “intervención quirúrgica programada”
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La AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, que tendrá como principal atractivo la definición de la Tabla Anual entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central, que se disputarán en simultáneo el sábado, desde las 17.30. Entre las ausencias de la nómina sobresale Nicolás Ramírez, quien viene de una polémica actuación en el superclásico del domingo en la Bombonera.
Sin embargo, la ausencia de Ramírez no tendría que ver con su desempeño en el triunfo de Boca 1-0 con gol de Lautaro Di Lollo. Según informó oficialmente la organización del fútbol argentino, el árbitro “solicitó una licencia por una intervención quirúrgica programada”, por lo que no estará disponible para esta jornada. Al igual que Yael Falcón Pérez, que solicitó licencia por paternidad.
Sebastián Zunino fue elegido para controlar el encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, en la Bombonera. Estará acompañado por Sebastián Raineri y Juan Mamani como asistentes, mientras que Daniel E. Zamora será el cuarto árbitro. Yamil Possi estará a cargo del VAR y Walter Ferreyra será su asistente (AVAR).
En paralelo, Dóvalo impartirá justicia en el partido entre Argentinos Juniors y Huracán, en el estadio Diego Armando Maradona. Maximiliano Del Yesso y Lucas Pardo serán sus asistentes, Pablo Giménez ocupará el puesto de cuarto árbitro, Lucas Novelli estará en el VAR y Bruno Amiconi será el AVAR.
El tercer encuentro decisivo tendrá a Mastrángelo como árbitro principal. Rosario Central recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, con Juan Pablo Belatti y Lucio Méndez como asistentes. Javier Delbarba será el cuarto árbitro, mientras que Héctor Paletta y Jorge Broggi estarán a cargo del VAR y AVAR, respectivamente.
La definición tendrá, además, una particularidad fuera de la cancha. Este jueves 5 de noviembre, a las 17, los tres candidatos participarán de una conferencia de prensa conjunta en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Estarán los presidentes Juan Román Riquelme, Cristian Malaspina y Gonzalo Belloso; los entrenadores Rodolfo Arruabarrena, Nicolás Diez y Jorge Almirón, y los futbolistas Leandro Paredes, Nicolás Oroz y Gastón Ávila. Claudio Tapia será el anfitrión del encuentro, en el que también se presentará el nuevo trofeo destinado al campeón.
Autoridades de la fecha 16
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Felipe Viola
- Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
- Cuarto árbitro: Martín Desposito
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Joaquin Gil
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Gonzalo Pereira
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Maximiliano Manduca
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
- Cuarto árbitro: Matías Billone
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
- Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Maximiliano Macheroni
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
- Cuarto árbitro: Guillermo González
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
- Cuarto árbitro: Federico Benites
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Lucas Comesaña
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