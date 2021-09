“No dormirse en los laureles”: el mensaje de Lionel Scaloni sobre el parche de campeón de la Copa América en la camiseta argentina

Por primera vez en su historia, el seleccionado argentino lució un parche dorado de campeón en su camiseta. La conquista de la Copa América en Brasil, que finalizó una serie de 28 años sin coronaciones, hizo que el equipo llevara en el pecho, bien visible durante el 3-1 a Venezuela en Caracas, el brilloso registro, que no existía como uso en el fútbol cuando el último logro, la Copa América Ecuador 1993.

Lionel Scaloni fue el ideólogo de ese lauro cristalizado en el Maracanã hace menos de dos meses, el 10 de julio. Pero el director técnico ya no está festejando aquello. “Al final, se trata de volver a empezar, de intentar ganar, más allá de que somos los campeones. La selección argentina insta a querer ganar”, comentó luego del nuevo triunfo en la eliminatoria para el Mundial Qatar 2022. Y habló específicamente del parche: “Para los jugadores es especial tenerlo en el pecho, porque lucharon tanto por tenerlo... Pero lo más importante es no dormirse en los laureles”, advirtió.

A pesar del 3 a 1 y de que el resultado pudo ser más amplio, en la conferencia de prensa Scaloni subrayó lo que cuesta todo en el fútbol regional. “Éstas son las eliminatorias sudamericanas, en las que nada es fácil. No podemos quejarnos de eso. Son típicos partidos de Sudamérica y el equipo estuvo a la altura. Cuando un rival no da espacios, si uno no tiene paciencia no encuentra los mejores caminos. La paciencia que tienen estos jugadores hace que se encuentren cómodos y creen situaciones”, sostuvo, exaltando –como siempre– a sus dirigidos. Y lo mismo hizo al espiar al compromiso del domingo contra Brasil en San Pablo. “Tenemos tiempo para analizar el partido de hoy, y todos los jugadores están disponibles. Me llena de orgullo que todos los que entran desde el banco nos pongan difíciles las cosas”, subrayó el entrenador.

Lautaro Martínez, en el centro de una celebración con Lionel Messi y Ángel y Joaquín Correa; el bahiense volvió a anotar, pero enfatiza que "lo fundamental es el grupo". MIGUEL GUTIERREZ - POOL

Lautaro Martínez tiene ganas de que se repita lo de Río de Janeiro, pero esta vez en San Pablo. Lo del domingo no será una definición por un trofeo, pero sí una chance de ganarle por primera ocasión a Brasil como visitante por eliminatorias. Y con un incentivo: el local está invicto, ganó sus siete partidos de la clasificación para la Copa del Mundo. “Es un partido único. Trataremos de prepararlo de la mejor manera, descansar y afrontarlo como hemos afrontado la final”, afirmó, todavía en el campo, el autor del primer gol contra el conjunto vinotinto.

“Es importante para un delantero convertir y me voy completamente feliz cuando pasa, pero más importante es que la selección argentina gane. Lo fundamental es el grupo”, remarcó el atacante de Inter, de Italia, contento por una victoria que consideró difícil pese a la holgura en el desarrollo y el tanteador. “Fue importante. Venezuela es un rival muy complicado. En Sudamérica todos son duros, por cómo se lucha, cómo se corre. Tuvimos un gran primer tiempo, once contra once estuvimos bien y creamos situaciones de peligro. Y con el gol tuvimos más tranquilidad, aprovechamos los espacios”, analizó el bahiense, disfrutando un período de eficacia personal en el ciclo de Scaloni.

LA NACION