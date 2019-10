Nacho Fernández anticipa y le roba la pelota a Weigandt; River asfixió a Boca de principio a fin en el Monumental Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Los jugadores de River juegan con un convencimiento tan marcado que son capaces de sacarle rédito a un lateral. Incluso si ese balón se fue a la tribuna, tiene entrenados a los alcanzapelotas. El equipo de Marcelo Gallardo se puso en ventaja a los dos minutos y por una jugada en donde Mas le termina cometiendo penal a Borré desde atrás. ¿Mas llegó tarde al cruce? En realidad fue imprudente, aunque River es indomable desde esa presión que aplica desde el minuto cero. Y lo sufrió Boca, una vez más, por el primer partido de la semifinal de la Copa Libertadores. Eso sí: el lateral izquierdo comete un promedio de un penal cada dos partidos en jugadas como las que quiso frenar a Borré. Va tal naturalmente al piso en el área sin medir las posibles consecuencias que. termina haciendo penal. Paranaense y Vélez, algunos ejemplos. Pero River igual presiona en bloque y de tal manera que fuerza al adversario a cometer errores.

Sus jugadores olfatean la posibilidad de anticipo o recuperación. Y accionan en segundos. Así fue como Nacho Fernández visualizó un mal control de Weigandt, lo presionó y le robó la pelota; lo mismo sucedió con Borré ante Izquierdoz: presión, quite y contraataque de lo que, en principio, parecía una salida desde el fondo sencilla para los de Alfaro; por eso Borré confía en recuperar ante la pérdida pese a que va a disputar el balón contra cuatro jugadores de Boca, y por eso Marcone no piensa en que volverá a perder la pelota, pero lo presionan y la pierde; por eso De la Cruz asfixia la salida de un tiro libre a favor de Boca y en campo de River y así recupera el equipo millonario.

River no le hizo marca personal a Marcone, pero lo presionó cada vez que vio la oportunidad: por eso solo en el primer tiempo el volante central xeneize recibió cuatro infracciones. Y en ese juego de la presión alta, para obstaculizar la salida del rival o para intentar recuperar no bien la perdían en ataque, hasta Borré cometió cuatro faltas con tal de no fallar en esa misión.

River no solo es capaz de asfixiar hasta el equipo que se presente con más oxígeno, sino que tiene una precisión en velocidad admirable. Porque no solo hay movimientos mecanizados, sino que se ejecutan con una precisión quirúrgica, como la pared entre Nacho Fernández y Suárez que desencadenó en el 2-0. Había seis defensores xeneizes dentro del área, pero la pelota fue donde la atacaron los de River.

Weigandt, Lisandro López y Capaldo terminaron con dificultades físicas. Antes salieron Soldano, Mac Allister y Reynoso, extenuados de tanto correr. El equipo de Gallardo exige en otro nivel y con la presión desgasta también hasta los defensores más preparados. El bloque millonario no da respiro: puede perder su primera línea de oposición, pero la segunda ya gana terreno y pelota. Boca, dio la sensación, hizo lo que pudo. River, en cambio, sincroniza la preparación física-técnico-táctica de tal manera que parecía tener resto para un tercer tiempo.