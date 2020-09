"No hagamos más el programa": la chicana del "Pollo" Vignolo a su compañero Crédito: Fuente: Captura TV

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, chicaneó a su compañero de programa, Marcelo "Cholo" Sottile, en el marco de un debate sobre el peso que tiene la hinchada en la cancha de Boca para los equipos visitantes.

En las vísperas del comienzo de la Copa Libertadores de América, Vignolo consideró que "para los equipos extranjeros, ir a la cancha de Boca (lo han marcado): es un problema. Boca no va a jugar con su público en la cancha". Sin embargo, el animador no recibió respuestas y lanzó: "No parecen convencidos. Da lo mismo entonces, también".

Más allá de la reacción del resto de los periodistas del programa, el relator deportivo insistió que la ausencia de pública, "es un tema más para Boca". Y lo diferenció del rival de toda su vida: "A ver: a River, en este momento, en situaciones normales, juega en la cancha de River, se hace fuerte en todos lados. No le importa dónde juega. Es un equipo confiable en el continente".

"Boca, que está tratando, terminó siendo el campeón del fútbol argentino, también para hacerse fuerte, necesita de su gente, necesita de La Bomonera llena", dijo Vignolo 03:52

"Boca, que está tratando, terminó siendo el campeón del fútbol argentino, también para hacerse fuerte, necesita de su gente, necesita de la Bombonera llena. Es distinto. Han ido equipos y lo han sufrido. Bueno, no lo va a tener", agregó. Ante el gesto de Sottile con las manos hacia abajo, el animador explotó. "Bien, ahora la cancha de Boca no asusta a nadie, ¿por qué el Cholo me hace señas como que no? Listo. O sea, Boca nunca fue tan local en la Bombonera. Bueno, muchachos, no hagamos más el programa".

Luego, su compañero recogió el guante y dijo: "Te respondés solo. La cancha de Boca, como dice el eslogan, no tiembla, late. La cancha de Boca es muy poderosa. Yo no lo desconozco. ¿Sabes en qué me quedé? Yo hice el gesto cuando vos dijiste que River da garantías en todas las canchas. River es un equipazo, lo hemos valorado. Ahora, no nos olvidemos, que porque sea parte del proceso, que River con Flamengo perdió un partido que si lo hubiera perdido dentro de otro ciclo, habríamos opinado de otro modo, y que River perdió un torneo en Tucumán".