Dos goles, en tres partidos, festejó hasta ahora Diego Maradona en Gimnasia; el Lobo necesita con urgencia convertir. Fuente: Reuters - Crédito: Agustín Marcarian

Ariel Ruya SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2019 • 02:02

"La esperanza no es una gran cosa. La esperanza es el origen de todos nuestros dolores. Es la madre de la frustración. Es necesario prepararse para los grandes desafíos, no creer en la ilusión. La esperanza no moviliza a la acción, te deja estancado, esperando". Gabriel Rolón, psicoanalista y escritor, alguna vez le cerró la puerta a una bonita palabra que suele marcar tendencia en el deporte, en el fútbol. La esperanza. Un vocablo mágico que despertó el arribo de Diego Maradona como DT de Gimnasia, un equipo derrumbado mucho antes de la llegada del número 10. Soberbio como jugador, uno más como entrenador, su aura solo colapsó a los hinchas. Los jugadores, los mismos que dirigía el Indio Darío Ortiz, siguen siendo una decepción.

La esperanza, en el Bosque, quedó en la puerta de la realidad. El Lobo está último, con un punto en la clasificación de la Superliga y está último, con 0,950, en la tabla de los promedios. Siete derrotas en fila; las últimas tres les pertenecen a Maradona, que ahora entiende que no alcanza con un golpe en la mesa, un maquillaje táctico y su imagen que provoca admiración, no solo en el conjunto platense, también en los adversarios.

Ahora, desprovisto de cualquier tipo de esperanza, Maradona tomó un par de decisiones estratégicas. Inclinarse por un elástico 4-1-4-1, bajar a un grupo de entusiastas a la reserva que dirige Mariano Messera y cambiar Estancia Chica por el predio que la AFA tiene en Ezeiza, un modo de cambiar el aire viciado, negativo, de los últimos meses. Novedades en la antesala del choque contra Godoy Cruz, en Mendoza (13.15, Fox Sports Premium), con la repetida obligación de espiar si hay luz detrás de la oscuridad. No solo se trata de ganar: debe sumar múltiples triunfos en serie para creer que se puede escapar del destino que parece escrito.

Jonathan Chacón, Guillermo Enrique, Lucas Míguez, Juan Cataldi, Khalil Caraballo, Eric Ramírez y Lucas Calderón bajaron a la reserva. Y la decisión de abandonar Estancia Chica, para respirar un nuevo aire en Ezeiza, fue apoyada por Chiqui Tapia, presidente de la AFA, con quien ahora mantiene una cálida relación.

La efervescencia por Maradona deja a un lado a los dos grandes que se presentan hoy, con cinco partidos atractivos en total. Entre ellos, San Lorenzo contra Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Nuevo Gasómetro, y Racing frente a Aldosivi, en Avellaneda. Algo los iguala: la Superliga es el exclusivo desafío, luego de quedar afuera en los otros torneos y con planteles ricos y con variantes. Los dos poderosos compiten por el título y los dos humildes, por subsistir. El conjunto marplatense y el equipo santiagueño, junto con Gimnasia, son los que tienen el más bajo promedio. Si el torneo acabara hoy, se irían a la Primera Nacional.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo recibe a Central Córdoba con la intención de recapturar el primer puesto de la Superliga. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

"Tenemos argumentos para ilusionarnos, aprendimos a sufrir", asume Juan Antonio Pizzi, el DT del Ciclón. "La pelota parada es muy importante a nivel mundial. Todos intentan jugar, pero es un arma que hay que aprovechar", reconoce Eduardo Coudet, el técnico de la Academia. En un caso y otro, el estilo se transformó con el tiempo: ya no arriesgan con la misma intensidad que semanas atrás. A veces, los golpes cambian la tendencia, arropados en renovadas dosis de pragmatismo.

Lisandro López y Racing van por una recuperación del juego tras el pésimo desempeño en Rosario frente a Central. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Fabio Radaelli, el entrenador interino de Aldosivi, luego de la salida de Gustavo Álvarez, lo reconoce: "Racing es un equipo con grandes individualidades, pero no están en el nivel del equipo campeón".