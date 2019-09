No todo es básquetbol: vuelve el fútbol local, con River y San Lorenzo

Franco Armani y Lucas Pratto, titulares de River frente a Huracán en el Palacio Ducó. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El fútbol y el básquetbol tienen un mar de coincidencias. Son deportes colectivos, en el que el todo es más que la suma de las partes. Lo retrató la filosofía, lo sostuvo la psicología y, en el deporte, representa todo un desafío. El trabajo en equipo es toda una señal, el mejor ejemplo del seleccionado de básquetbol que mañana jugará la final del Mundial frente a España. En ambos ámbitos, suelen haber estrellas, figuras estelares que definen partidos, campeonatos, provocan un excesivo respeto en los rivales y, tantas veces, el ego los confunde, los aturde.

Pasa en el básquetbol, en el fútbol y en la vida. Sin embargo, como pocas veces, el equipo nacional representa el legado perfecto de una generación exitosa, basado, entre tantos otros atributos, en el talento y esfuerzo colectivo. Más aún: los suplentes tienen el mismo nivel de incidencia y responsabilidad que los habituales números puestos. Algo de eso le debe pasar por la cabeza a Juan Antonio Pizzi, el entrenador de San Lorenzo, el líder de la Superliga, que hoy vuelve a la escena con cinco partidos de la 6ª fecha.

El entrenador admira el juego del cinco contra cinco y más de una vez concurrió a ver a San Lorenzo a Boedo, suerte de paradigma moderno de ese deporte en nuestro país. Y con esa idea, se enfrentará con Colón, en Santa Fe, el equipo del que es hincha y la ciudad que lo cobijó en su infancia. El discreto 2-1 contra Unión, con dos hombres más, quedó demasiado atrás y, en la travesía sin fútbol oficial por los amistosos del seleccionado, pasaron cosas.

Gianluca Ferrari y Santiago Vergini serán los zagueros: ingresarán en lugar de Marcos Senesi -fue vendido a Feyenoord de Holanda-, y Fabricio Coloccini, que padece una sobrecarga en el isquiotibial que no le permitió entrenarse con normalidad. En el fondo y a la izquierda, jugará Gino Peruzzi, en reemplazo de Bruno Pittón, con una fractura de costilla. En la zona media, los hermanos Óscar y Ángel Romero, luego de participar de la gira con Paraguay, sin el ritmo adecuado, estarán en el banco de los suplentes; Fernando Belluschi y Juan Ramírez jugarán en esa doble posición.

Nicolás Blandi no empezará el partido en Santa Fe; Fernando Belluschi sí estará desde el comienzo contra Colón. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Nahuel Barrios, que fue citado por Fernando Batista para la selección Sub 23, y Nicolás Blandi arrancaría de atrás, por una distensión en el aductor izquierdo. Ezequiel Cerutti-Adam Bareiro sería el ataque, con la misma certeza que los que salen: que el equipo -es puntero, con 13 puntos y el que más marcó, con 10, junto con River- siempre sea lo más importante, más allá de los matices.

Casi, casi, en el mismo nivel de importancia, en el Palacio Ducó habrá un choque interesante: Huracán y River. Marcelo Gallardo ya advirtió su admiración por la travesía en China, aunque sabe que algunas diferencias entre el fútbol y otro deportes son sustanciales. Como las presiones. Gallardo es un capitán de barco parecido a Sergio Hernández, pero... "Si yo no hubiera conseguido el primer título, el de la Sudamericana 2014, tal vez el recorrido habría sido totalmente diferente", contó alguna vez. El fútbol puede -debe, en realidad- aspirar a los mismos valores, pero la exigencia por el triunfo tantas veces destroza proyectos nacidos desde la capacidad y el método.

"Nuestra idea no es dejar de lado la Superliga. Pondremos lo mejor y seguiremos buscando sumar puntos para sostenernos en el lote de arriba y no alejarnos", declaró el Muñeco, que no suele explotar la mejor versión en el campeonato local. La cabeza, de todos modos, está acá: falta una eternidad para los clásicos con Boca por las semifinales de la Copa Libertadores. El primero será el 1° de octubre, en el Monumental. Y habrá, también, otros tres partidos.

Arsenal se enfrentará con Unión, en Sarandí, Central Córdoba, de Santiago del Estero, recibirá a Defensa y Justicia y Godoy Cruz chocará con Argentinos. Equipos sin figuras, que basan la búsqueda del éxito en la suma de las partes.