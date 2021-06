Nuevos galácticos: los dos nombres que se acercan al Real Madrid de Ancelotti

Dos reportes ilusionan a los hinchas de Real Madrid. Por un lado, en Francia aseguran que Kylian Mbappé, la estrella de PSG, ya le dejó en claro al club parisino que su idea no es renovar el contrato y que quiere irse rumbo a la capital madrileña. Por el otro, informaciones de la prensa italiana comentan que el interés más fuerte por quedarse con Erling Haaland, la otra súper estrella juvenil que milita en Borussia Dortmund, es Real Madrid. Así, el flamante entrenador de la Casa Blanca, el italiano Carlo Ancelotti, y el presidente Florentino Pérez se ilusionan con la posibilidad de estar ante los “nuevos galácticos” del conjunto merengue.

“Sé que Mbappé ha pedido salir, pero es complicado porque primero hay que encontrar un club que tenga el dinero para pagarle, pero la novedad es que de verdad no quiere quedarse. Si no se va este verano, será libre la próxima temporada”, dijo el periodista Daniel Riolo en la emisora RMC Sport. Y añadió: “Si Mbappé manifiesta esas ganas de irse, quiere decir que tiene que buscar un club y que después el PSG tiene que moverse para encontrarle un sustituto. Pero sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”.

Según el portal Transfermarkt, que compila las cotizaciones de los futbolistas profesionales, el valor de mercado del delantero francés (concentrado con su seleccionado en la Eurocopa) asciende a 160 millones de euros. El problema para PSG y sus dueños cataríes es que si no logran renovarle el contrato este año y tampoco lo venden, podrían arriesgarse a que a mediados de 2022 se vaya gratis. Y no sería la primera vez que Real Madrid esperara un año para evitar una erogación multimillonaria en alguno de sus objetivos de mercado. Y el francés apenas tiene 22 años.

Según reportes de la prensa francesa, Kylian Mbappé ya le comunicó a PSG, su club, que desea emigrar en este mercado; su destino más probable parece ser Real Madrid. AFP - AFP

Por Haaland, el noruego sensación, Borussia Dortmund había pedido 200 millones de euros, una cifra exorbitante para el fútbol actual, que apenas empieza a recuperarse de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la cotización del centrodelantero no espanta a Real Madrid, acostumbrado a compras millonarias. Así, el diario italiano La Repubblica anticipa las conversaciones entre alemanes y españoles, e incluso habla de una primera oferta de 110 millones de euros por parte del club blanco. El contragolpe alemán fue rebajar en 50 millones el precio inicial: 150 millones de euros. Así, siempre según el matutino italiano, la transferencia podría realizarse en torno a los 130 millones de la moneda europea. Y sería la gran contratación del verano.

El diario italiano La Repubblica avanza sobre las negociaciones entre Real Madrid y Borussia Dortmund por el pase del noruego Erling Haaland: una primera oferta de 110 millones de euros con una cotización de 150 millones. Instagram @Erlin Haaland

De todas maneras, y teniendo en cuenta la edad de Karim Benzema, el francés-goleador de Real Madrid, otro nombre se puso sobre la mesa el último fin de semana: el delantero inglés Dominic Calvert-Lewin, de Everton. En ese club inglés trabajó Ancelotti, y el atacante alcanzó su esplendor y sus mejores números con el italiano en el banco de los suplentes. Para conseguir su contratación harían falta unos 50 millones de euros. El mercado empieza a moverse y, tras los primeros fichajes de Barcelona, ahora es Real Madrid el que quiere hacer ruido. Y avanza por sus objetivos; sus nuevos galácticos.

Dominic Calvert-Lewin, delantero inglés de Everton, es otro de los nombres que aparece en el radar de Real Madrid; su pase costaría unos 50 millones de euros. Michael Regan/Pool via AP

