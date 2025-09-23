Once Caldas - Independiente del Valle: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Once Caldas y Independiente del Valle se enfrentan este miércoles 23 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Once Caldas viene de ganar 2-0 como visitante ante Independiente del Valle, mientras que Independiente del Valle viene de perder 2-0 con Once Caldas
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.