Once Caldas venció por 2-0 a Independiente del Valle como visitante en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Independiente del Valle-Once Caldas
Independiente del Valle-Once Caldas

Once Caldas venció por 2-0 a Independiente del Valle como visitante, en un partido de la jornada 12 de la Copa Sudamericana. Para Once Caldas los goles fueron marcados por Dayro Moreno (a los 22, 49 minutos).

En la próxima fecha, Independiente del Valle se medirá con Once Caldas, mientras que Once Caldas tendrá como rival a Independiente del Valle.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

