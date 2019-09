Fuente: AFP

A mediados de agosto, una delegación de dirigentes de Barcelona se juntó en París con sus pares de PSG. La reunión, publicitada por los catalanes, no llegó a buen puerto. Y el motivo era netamente económico. "Llegaron casi con las manos vacías", relata el periodista Dominique Sévérac, en una crónica publicada en Le Parisien este fin de semana. Es la crónica de un final de anunciado, de un "fichaje imposible".

Neymar fue el protagonista de las novelas del mercado de pases europeo - Icardi fue el otro culebrón -, con una solicitud de salida que no logró presionar a su club y que ahora lo deja puertas adentro de "la prisión de Saint-Germain", como señalan desde su entorno. "El 18 de junio, Nasser Al-Khelaïfi le dio una explosiva entrevista a France Football y allí se conocen los deseos de Neymar. El presidente del PSG habló porque el jugador ya había pedido su salida. Pero ese pedido impactó en Qatar, y los accionistas qataríes de PSG se sintieron humillados", cuentan en Le Parisien. "Se va si se recuperan los 222 millones que le pagamos a Barcelona", apuntaron desde Asia. Al mismo tiempo, Al-Khelaïfi llamó a los referentes del equipo, los tranquilizó y les contó el límite económico que manejaban en las oficinas parisinas: "Neymar pidió irse y puede irse. Pero solo si la oferta alcanza los 300 millones de euros".

Con Barcelona intentando armar un rompecabezas financiero de cierta dificultad (sin mucho dinero en caja y con la planificación del pago de 120 millones de euros por Antoine Griezmann), el esfuerzo para que llegue Neymar solo podía incluir una lista de jugadores, pero nunca un pago cercano a los 300 millones de euros. ¿Y la aparición de Real Madrid como tercero en discordia? En París creen que solo sirvió para presionar a Barcelona. Y que en la Casa Blanca esperan poner esos millones por otro jugador que tienen en carpeta para el próximo verano europeo: Kylian Mbappé.

PSG supo desde el primer momento que Barcelona no tenía el dinero. Que los catalanes no podían permitirse el regreso del brasileño, más allá de la presión de Messi. En París establecieron un precio que sacaba de carrera a la mayoría de los equipos de Europa. La operación Neymar fue la historia de la transferencia que no se podía realizar.