La jugada que provocó el análisis del VAR

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2019 • 15:42

Argentina derrotó a Portugal por 2 a 0, con goles de Adolfo Gaich y Neuhen Pérez, llegó a seis puntos en el Grupo F y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia. No pudo ser mejor el comienzo del equipo que conduce Fernando Batista: la buena presentación en el torneo (5-2 ante Sudáfrica, el sábado) continuó con este triunfo ante el campeón europeo.

El gol de Gaich

El gol de Gaich 01:22

Video

Al igual que en la primera presentación, el VAR fue otra vez protagonista. Ocurre que el segundo tanto argentino fue convalidado una vez que el juez recibió el OK de que en la jugada no había habido offside. Se trató de un tiro libre ejecutado por Ezequiel Barco que Gaich intentó cabecear, sin lograrlo; por el fondo llegaba Pérez, que acompañó la pelota hasta que se introdujo en el arco. Las imágenes permiten advertir que Gaich no toca la pelota, lo que hubiera dejado en offside a Pérez, aunque de todos modos tampoco puede advertirse si Pérez alcanzó a rozarla.

El segundo gol argentino. 04:23

Video

Con esta victoria, el equipo que conduce Fernando Batista tiene puntaje ideal en su grupo y ya se enfoca en la siguiente instancia. El viernes cerrará su actividad en el grupo ante Corea del Sur, que lucha por clasificarse como uno de los mejores terceros.

El festejo del segundo gol argentino. Fuente: AP

Así quedaron las posiciones