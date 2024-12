Otro final escandaloso en el ascenso: Sarmiento de La Banda y Villa Mitre de Bahía Blanca terminaron con una batalla campal

Un escándalo tras otro. La definición del Federal A se convirtió en un absoluto despropósito. En varios partidos, Sarmiento de La Banda, de Santiago de Estero, quedó bajo sospecha por supuestas ayudas arbitrales, pero en esta oportunidad se sobrepasó todo: no sólo la actuación del juez sanjuanino Pablo Núñez resultó paupérrima, sino que el desenlace del duelo ante Villa Mitre, de Bahía Blanca, fue una vergüenza. Sucedió que los dos planteles desataron una batalla campal y la policía tuvo que intervenir para detener la crispación, los nervios y la violencia.

Si bien el conjunto bahiense quedó eliminado, tras caer como visitante por 3-1 en la final de la Reválida del Torneo Federal A (había ganado 1-0 en la ida, pero no le alcanzó), lo determinante de este duelo fueron las decisiones de Núñez a la hora de sancionar algunas jugadas y, lógicamente, los disturbios del final. Había más policías que futbolistas en el campo de juego del estadio Ciudad de La Banda. Los incidentes se desencadenaron mientras los hinchas del conjunto local tiraban fuegos artificiales durante los festejos por la Reválida del Torneo Federal y la chance de ir por un lugar en la Primera Nacional ante el vencedor del Reducido de la Primera B.

🏆🇦🇷 Sarmiento de La Banda ganó la Reválida del Federal A y jugará ante el ganador del Reducido de la B Metropolitana por un lugar en la Primera Nacional. pic.twitter.com/oHpFCLgh5K — Primera Nacional (@Primeranaciona) December 1, 2024

Los goles de Pablo López, Rodrigo Herrera, de penal, y Raúl Chamorro, que condujeron a la victoria apenas resultan un detalle. El descuento de Sebastián Jeldres, también de penal, también quedó en segundo plano. Es que el equipo santiagueño volvió a quedar en en el centro del escándalo y en medio de las controversias.

Parecía que todo iba a transcurrir con calma porque en más de media hora del partido no se advirtieron determinaciones polémicas. Sí es verdad que los dos equipos salieron a jugar al límite a la hora de disputar cada pelota. Sin embargo, la expulsión de Gabriel Jara modificó todo. Inmediatamente tras esa tarjeta roja, Pablo López abrió el marcador para los de Santiago del Estero. Y al poco tiempo, el capitán Víctor Manchafico, que volvía tras cumplir una suspensión por acumulación de amarillas, golpeó a un rival y le cometió penal. Pero hubo un detalle no menor en esa acción: Núñez le sacó la tarjeta roja al marcador central, cuando la falta no mereció una expulsión.

Esa situación condicionó a al conjunto de Bahía Blanca, ya que no encontraba respuestas, luchaba contra las determinaciones de Núñez y se fue al descanso 0-2, luego de que Herrera convirtiera el penal. Y desde ahí el clima se iba a calentar el doble. Incluso, los jugadores de Villa Mitre discutieron con el cuerpo técnico encabezado por Pablo Martel y los suplentes rivales fuera de la cancha y también quedaron cara a cara con efectivos policiales.

Villa Mitre sufrió el partido, y en el intento de ir a buscar dar vuelta el resultado, Chamorro estiró la distancia a tres goles luego de un contraataque. Todo empeoró porque en cada ataque de Villa Mitre los asistentes de Núñez levantaban el banderín marcando una posición adelantada. Logró descontar el equipo bahiense a través del gol de penal de Jeldres, pero ya era tarde.

Los jugadores visitantes, completamente frustrados por lo que vivieron durante todo el encuentro, explotaron tras el final y salieron corriendo hacia el banco de los suplentes de los locales. Y la mayoría se fue sobre el entrenador de Sarmiento, Pablo Martel, y sus ayudantes. Se metieron los jugadores del equipo santiagueño también. Se intercambiaron piñas y patadas de los dos planteles.

Ahora, Sarmiento de La Banda, tras consagrarse ganador de la Reválida espera rival. Jugará la Promoción ante el ganador del reducido de la B Metropolitana. Los Andes —que perdió la final por el primer ascenso ante Colegiales—, ya está en la final del reducido y resta conocerse si jugará ante Excursionistas o Argentinos de Quilmes, que se enfrentan este lunes 2, desde las 17.

LA NACION