Ser titular en La Bombonera para el desquite con River es un anhelo de Carlos Tevez. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Carlos Tevez sigue siendo parte, como titular, de las pruebas que Gustavo Alfaro realiza con miras al desquite del martes 22 contra River, en la Bombonera, por una semifinal de la Copa Libertadores. El delantero le bajó el tono a la polémica con el entrenador en la cena benéfica que se hizo en la noche del jueves en el estadio xeneize y se mostró entusiasmado con la chance de estar para revertir el 0-2 del Monumental.

"Este partido con River es muy difícil, pero hay que saber que son 90 minutos y no hay que desesperarse por hacer un gol en los primeros 20. Si hacemos nuestro mejor partido, tenemos chances", dijo Tevez. Por otro lado, remarcó que charlaron con Alfaro y en los últimos días fueron probando diferentes alternativas. "Acá no hay titulares y suplentes para jugar las semifinales. Estamos probando con [Mauro] Zárate y yo, con él con [Franco] Soldano y con éste conmigo. Alfaro es un gran estratega y lo que él piense para jugarle a River lo vamos a llevar adelante como él lo diga", puntualizó.

Sobre sus dichos posteriores al deslucido 1-0 a Defensa y Justicia ("tenemos que jugar mejor, tenemos que preocuparnos más en jugar"), el delantero comentó: "Es que como soy políticamente incorrecto porque no cuido mis palabras, a veces se generan líos, pero siempre hacen una novela de lo que no existe. Si ponen que estamos peleados... Esto es el día a día de Boca, es la clase de periodismo que a veces se hace contra el club. A nosotros no nos afecta, estamos buscando el mejor funcionamiento para el 22 de octubre".

"Alfaro es un gran estratega", elogió Tevez al director técnico de Boca. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Lo cierto es que Tevez pasó de ser la tercera opción para Alfaro a una carta clave para el desquite. "Es un partido para gente de experiencia", repite el entrenador desde el mal paso en Núñez. Será una apuesta teniendo en cuenta más la historia de Tevez que la real evaluación que el director técnico hace, ya que en varios partidos de la Copa Libertadores y la Superliga el Apache no fue titular ni siquiera cuando el entrenador resolvía poner un equipo alternativo.

Entre las preferencias de Alfaro estaban primero Wanchope Ábila, Mauro Zárate, Franco Soldano, Jan Hurtado, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister, Emanuel Reynoso... Incluso en el superclásico de la Superliga (0-0), el de Tevez fue el tercer cambio que realizó. Primero ingresó Villa, después Reynoso y por último el excapitán.

Pero las urgencias le trastocaron los planes a Alfaro, que ahora apostaría por la experiencia y el liderazgo de Tevez.