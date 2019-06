Fuente: AFP

Malas noticias para la Selección Argentina . A dos semanas del debut de la Copa América , el plantel de 23 futbolistas sufrió la primera baja: Exequiel Palacios padece un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y se perderá el torneo. De esta manera, el técnico Lionel Scaloni deberá buscar un reemplazante, que será anunciado a la brevedad.

Palacios ni siquiera pudo salir a jugar ayer el segundo tiempo de la Recopa Sudamericana que River conquistó ante Atlético Paranaense por la lesión muscular que lo afectó. "A los 25, 30 minutos del primer tiempo se me puso duro el isquiotibial y el cuerpo técnico decidió que no salga a jugar el segundo tiempo. Lo viví con mucha bronca, no aguantaba las ganas de estar ahí", contó el volante tras los festejos.

Hoy, al conocerse el grado de la lesión tras realizarse estudios en el predio de la AFA, el volante 20 años quedó marginado de la lista de Scaloni y sumó una nueva lesión que le impide estar con la albiceleste: en octubre del año pasado tuvo un desgarro grado dos en el aductor de su pierna izquierda que lo marginó de la gira en Arabia Saudita con amistosos ante Irak y Brasil; y en febrero de este año sufrió la fractura proximal de peroné derecho, que lo dejó afuera de las canchas por más de dos meses y le impidió estar en la última gira de la Selección, con los amistosos ante Venezuela y Marruecos.

Ahora, el DT tendrá que elegir un futbolista para reemplazarlo, y puede sumar al que considere necesario, sin importar si estaba o no en la pre-selección de 40 apellidos. ¿Principales candidatos? Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Erik Lamela, Gastón Giménez y Matías Zaracho (recuperándose de un desgarro en el bíceps femoral distal de la pierna derecha) son opciones latentes.