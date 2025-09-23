Palmeiras - River: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Palmeiras y River se enfrentan este miércoles 23 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Palmeiras viene de ganar 2-1 como visitante ante River, mientras que River viene de perder 2-1 con Palmeiras
