Palmeiras - Universitario de Deportes: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Palmeiras y Universitario de Deportes se enfrentan este jueves 20 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Palmeiras viene de ganar 4-0 como visitante ante Universitario de Deportes, mientras que Universitario de Deportes viene de perder 4-0 con Palmeiras
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.