Palmeiras venció por 2-1 a River como visitante en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

River-Palmeiras
River-Palmeiras

Palmeiras venció por 2-1 a River como visitante, en un partido de la jornada 16 de la Copa Libertadores. Para River el gol fue marcado por Lucas Martínez Quarta (a los 89 minutos). Para Palmeiras los goles fueron marcados por Gustavo Gómez (a los 6 minutos) y Vitor Hugo Roque Ferreira (a los 41 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

