Palmeiras vs. Remo por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palmeiras y Remo, correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A, se llevará a cabo este jueves 5 de noviembre en el estadio Nubank Parque, en la ciudad de Sao Paulo. El duelo comenzará a las 19.30 h.

El presente de ambos equipos

Palmeiras llega a este compromiso tras igualar 0-0 ante Santos en su última presentación, buscando reencontrarse con la victoria en casa. Por su parte, Remo arriba con el impulso anímico de haber conseguido una importante victoria por 2-1 frente a Botafogo en la fecha pasada.

Estadísticas del duelo

Ambos equipos se miden en una instancia avanzada del torneo, donde cada punto es determinante para sus aspiraciones en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A. El local intentará hacer valer la localía en el Nubank Parque para retomar el camino del triunfo ante un rival que demostró solvencia en su reciente victoria.

Lo que está en juego

Con solo pocas fechas restantes para el final de la temporada 2026, el resultado es fundamental: Palmeiras necesita sumar de a tres para consolidar su posición, mientras que Remo busca mantener la racha positiva que lo acerque a sus objetivos en la parte alta de la clasificación.