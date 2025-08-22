Palmeiras y Universitario de Deportes empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Palmeiras y Universitario de Deportes empataron 0-0 en el estadio Allianz Parque este jueves 21 de agosto, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.