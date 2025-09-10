Paraguay venció por 1-0 a Peru como visitante en la Eliminatorias del Mundial 2026

Paraguay venció por 1-0 a Peru como visitante, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026. El gol fue marcado por Matías Galarza Fonda, a los 78 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.