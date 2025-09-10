Paraguay venció por 1-0 a Peru como visitante en la Eliminatorias del Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Paraguay venció por 1-0 a Peru como visitante, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026. El gol fue marcado por Matías Galarza Fonda, a los 78 minutos.
No hay próxima fecha programada.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
