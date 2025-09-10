LA NACION

Paraguay venció por 1-0 a Peru como visitante en la Eliminatorias del Mundial 2026

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Peru-Paraguay
Peru-Paraguay

Paraguay venció por 1-0 a Peru como visitante, en un partido de la jornada 18 de la Eliminatorias del Mundial 2026. El gol fue marcado por Matías Galarza Fonda, a los 78 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Confirmó a Lautaro, hizo un pedido especial por Messi y se refirió a la renovación del contrato hasta 2030
    1

    Scaloni confirmó a Lautaro Martínez como titular ante Ecuador y pidió que a Messi lo dejen tranquilo con su decisión de jugar o no el Mundial

  2. El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados
    2

    El historial de Argentina vs. Ecuador: todos los números y resultados

  3. Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi
    3

    Goleadores de la selección argentina: así está la tabla histórica de los máximos artilleros, con Lionel Messi

  4. Ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina
    4

    Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming

Cargando banners ...