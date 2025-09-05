Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en la Eliminatorias del Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Paraguay y Ecuador empataron 0-0 en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco este jueves 4 de septiembre, en un partido de la jornada 17 de la Eliminatorias del Mundial 2026.
En la próxima fecha, Ecuador se medirá con Argentina, mientras que Paraguay tendrá como rival a Peru.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.