El Papu Gómez contó cuál fue su impresión al ver a Cristiano Ronaldo en un vestuario el año pasado, cuando Atalanta se enfrentaba a Juventus, los dos equipos de la Serie A italiana que se ubican actualmente primeros en la tabla de posiciones con el club de Turín como líder.

En el podcast Libres de Humo, que Papu conduce junto al periodista deportivo Martín Reich, en el que conversan sobre temas relacionados al fútbol, la música, el cine y demás, la figura de Atalanta relató cómo fue la primera vez que vio al astro portugués fuera de un campo de juego.

"¿Vos a Cristiano ya lo enfrentaste no?", le preguntó Reich al deportista argentino en la previa de una entrevista que le harían al exfutbolista Chino Garcé. A lo que él respondió: "Varias veces, sí. Lo enfrenté el año pasado. Empaté uno, gané uno por Copa Italia, que los eliminamos, y perdí uno".

Pero el periodista decidió ahondar en las anécdotas que sabía que el Papu Gómez probablemente tenía en el tintero e insistió, en relación a Cristiano: "¿Algo que la gente no sepa de él? Como que decís 'lo chocás y está perfumado'".

Entonces, el delantero contó que, en una ocasión, pudo entrar al vestuario de Juventus gracias a su compatriota de ese club Paulo Dybala, ya que su hijo mayor Bautista quería sacarse una foto con Cristiano.

"Le pedí por favor si podía sacarse una foto con Bauti y te juro que parece de mentira", comentó el Papu sobre el exfutbolista del Real Madrid. Y continuó: "Es increíble, es un muñeco hermoso, te juro. No lo podés creer".

A eso, Reich añadió: "No se despeina". Y el Papu, quien enfrentó a Cristiano el pasado 11 de julio cuando el portugués consiguió el 2-2 para el empate, cerró: "No no, es ¿viste Ken, el de Barbie? Hermoso, hermoso".