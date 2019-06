Fuente: AP

15 de junio de 2019

El seleccionado argentino tuvo una deslucida actuación en la presentación en la Copa América. Colombia fue superior, se impuso por 2 a 0 y dejó en el airea al equipo argentino, que deberá reaccionar demasiado pronto si pretende continuar en el torneo: el miércoles se enfrentará con Paraguay, un partido que se convirtió en decisivo. En Salvador, el equipo argentino fue una sombra: apenas en un puñado de minutos, en el comienzo del segundo capítulo, ofreció una tímida reacción. Los jugadores terminaron derrumbados desde el factor anímico. Y luego del partido, ensayaron una explicación al golpe, impensado por el grupo de apellidos ilustres que sigue siendo parte de la selección.

"Justo en nuesro mejor momento nos marcaron el primer gol. El primer tiempo nos costó, mejoramos, pero nos nos alcanzó, no pudimos convertir, tuvimos muchísimas chances. Hay muchísimo por mejorar", comentó Leandro Paredes, uno de los volantes del seleccionado, apenas terminó el encuentro. El volante de PSG fue más allá: "En el segundo tiempo presionamos más alto, jugamos mejor, pero no estuvimos finos. Cuando no entra, se complica. Tuvimos chances, pero cuando no entra, es difícil.

Apenas dos jugadores hablaron luego del partido. El otro fue Matías Suárez que ingresó en los últimos minutos, por Sergio Agüero, uno de los cambios llamativos de Lionel Scaloni, el entrenador. "El primer tiempo fue trabado. Después mejoramos un poco, pero tenemos que mejorar, más cuando se pierde. Confiamos en el equipo, en el entrenador y todavía falta mucho", fue el mensaje optimista del delantero de River.