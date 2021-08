Paris Saint Germain quiere retener a Mbappé para que sea compañero de Messi y no se vaya a Real Madrid

¿Habrán sido solo algunos entrenamientos o llegarán a compartir un partido oficial Lionel Messi y Kylian Mbappé? Puede haber una bifurcación de caminos que desencuentre a quien es uno de los dos mejores futbolistas del mundo desde hace más de una década con quien es un aspirante a ese trono. Mientras todo apunta a que Messi debutará en Paris Saint Germain el domingo próximo, ante Reims, por la cuarta fecha de la Ligue 1, el futuro de Mbappé está en el aire por las negociaciones de Real Madrid para contratarlo.

PSG, fiel a su costumbre de no facilitarle la salida a sus estrellas, ya rechazó una oferta de 160 millones de euros de Real Madrid por el delantero de 22 años. De acuerdo con una información del diario Le Parisien, medio que tiene acceso directo a la conducción del club, la exigencia de PSG es de 220 millones, 40 millones más que los que pagó entre préstamo y pase definitivo en 2017 para traerlo desde Monaco. En realidad, de esa plusvalía de 40 millones, PSG deberá pagarle 35 a Monaco.

Mbappé festeja un gol frente a Brest; convirtió dos en las tres fechas disputadas por la liga de Francia

Además de las arduas gestiones por el tema económico está en marcha una carrera contra el tiempo por un mercado de pases que cerrará el próximo martes 31 de agosto. A través del director deportivo Leonardo, PSG hizo pública una postura bastante inflexible: “No es la cantidad que pretendemos (por la propuesta de Real Madrid). Está muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que pagamos cuando tenía 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente”.

El disgusto de PSG tiene dos destinatarios: Real Madrid, al que señala por contactar primero con el entorno de Mbappé antes que con el club parisino, y el propio atacante, por su renuencia a renovar el contrato que vence en junio de 2022. Si no se concreta la operación de venta y Mbappé no extiende su vínculo, dentro de menos de un año podrá elegir destino sin dejarle un euro a PSG, que dice tener la promesa del jugador de no irse libre. “Le hicimos dos ofertas muy importantes para renovar contrato. Nuestra posición es muy clara. Queremos que se quede y renueve”, agregó Leonardo.

Leonardo dejó en claro que PSG no resignará su posición de fuerza en esta compleja transacción: “Esto va más allá del dinero. Es la forma en que se dieron los hechos, de manera irrespetuosa. Si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones, como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Veremos qué pasa”.

Mbappé y Neymar es la dupla ofensiva de PSG desde 2017; queda por ver si se convertirá en un tridente con Messi David Ramos / Pool via REUTERS - Archivo

Ahora resta saber si Real Madrid hará una contraoferta. Por lo pronto, rechaza la acusación de que se hayan manejado de forma irrespetuosa. Debido a la pandemia, el presidente Florentino Pérez lleva dos mercados de pases sin invertir en refuerzos. Para esta temporada incorporó a David Alaba, libre de Bayern Munich. Se estima que los 75 millones que le ingresaron por las ventas Raphael Varane (Manchester United) y Martin Odegaard (Arsenal) están reservados para cubrir en parte el desembolso por Mbappé.

PSG, desde la solvencia económica que le proporcionan sus dueños qataríes, tiene antecedentes en no dejarse intimidar por las ofertas que le llegan por sus mejores individualidades. A Neymar le fue imposible volver a Barcelona y terminó renovando contrato hasta 2025. Tampoco le allanaron el camino a Ángel Di María cuando hubo un interés de Barcelona. Marco Verratti y Adrien Rabiot fueron otros dos jugadores que no encontraron buena predisposición del club a sus requerimientos de ser transferidos.

En tres fechas de la Ligue 1, Mbappé hizo dos goles y dio dos asistencias. El sábado que Messi fue presentado en el Parque de los Príncipes en la previa del partido con Racing de Estrasburgo, Mbappé fue silbado por los ultras, que muchas veces responden a los intereses que les marca el club.

Si finalmente se materializa el pase a Real Madrid, la cifra se constituirá en la más alta del actual mercado, que por ahora tiene como transferencia top la de Jack Grealish a Manchester City por 117,5 millones de euros; seguida por la de Romelu Lukaku a Chelsea, por 115 millones.

Harry Kane, otro delantero muy cotizado, confirmó este miércoles que se quedará en Tottenham. Alrededor de Cristiano Ronaldo se mantienen los rumores y las especulaciones. Juventus no se opone a una venta y vería con buenos ojos librarse del alto contrato del portugués. Como a Pep Guardiola se le frustró el deseo de contar con Kane, en Manchester City le propondrán la alternativa de Cristiano. Quedan seis días de mercado para que todos jueguen sus últimas cartas.

