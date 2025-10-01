Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Paris Saint-Germain venció por 2-1 a Barcelona como visitante en la Champions League
Los detalles de todas las incidencias del partido
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Paris Saint-Germain venció por 2-1 a Barcelona como visitante, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Barcelona el gol fue marcado por Ferran Torres (a los 19 minutos). Para Paris Saint-Germain los goles fueron marcados por Senny Mayulu (a los 38 minutos) y Gonçalo Matias Ramos (a los 90 minutos).
En la próxima fecha, Barcelona se medirá con Olympiakos, mientras que Paris Saint-Germain tendrá como rival a Bayer 04 Leverkusen.
En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.
LA NACION
Ir a Canchallena
Otras noticias de Champions League
Champions League. El campeón PSG remontó frente a Barcelona y a Manchester City le empataron con un penal en el descuento
Por Champions League. La China Suárez mostró desde adentro cómo vivió el partido de Galatasaray y un detalle en su camiseta llamó la atención
En pantalla. En qué canal pasan Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao por la Champions League 2025-2026 hoy
Más leídas de Fútbol
- 1
Champions League: doblete de Lautaro Martínez para Inter y goles de Giuliano Simeone y Julián Alvarez para Atlético
- 2
Champions League: los goles de Julián Álvarez y Giuliano Simeone para Atlético de Madrid y el doblete de Lautaro Martínez
- 3
Edith Pecorelli, la mujer que salvó a Temperley y que le dio un cachetazo al mundo del fútbol
- 4
Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”