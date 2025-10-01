Paris Saint-Germain venció por 2-1 a Barcelona como visitante en la Champions League

Paris Saint-Germain venció por 2-1 a Barcelona como visitante, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Barcelona el gol fue marcado por Ferran Torres (a los 19 minutos). Para Paris Saint-Germain los goles fueron marcados por Senny Mayulu (a los 38 minutos) y Gonçalo Matias Ramos (a los 90 minutos).

En la próxima fecha, Barcelona se medirá con Olympiakos, mientras que Paris Saint-Germain tendrá como rival a Bayer 04 Leverkusen.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.