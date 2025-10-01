LA NACION

Paris Saint-Germain venció por 2-1 a Barcelona como visitante en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Barcelona-Paris Saint-Germain
Barcelona-Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain venció por 2-1 a Barcelona como visitante, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Barcelona el gol fue marcado por Ferran Torres (a los 19 minutos). Para Paris Saint-Germain los goles fueron marcados por Senny Mayulu (a los 38 minutos) y Gonçalo Matias Ramos (a los 90 minutos).

En la próxima fecha, Barcelona se medirá con Olympiakos, mientras que Paris Saint-Germain tendrá como rival a Bayer 04 Leverkusen.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Doblete de Lautaro Martínez para Inter y goles de Julián Alvarez y Giuliano Simeone para Atlético
    1

    Champions League: doblete de Lautaro Martínez para Inter y goles de Giuliano Simeone y Julián Alvarez para Atlético

  2. Julián "picó" un penal, dio dos asistencias y participó de todos los goles en el 5-1 de Atlético de Madrid
    2

    Champions League: los goles de Julián Álvarez y Giuliano Simeone para Atlético de Madrid y el doblete de Lautaro Martínez

  3. La mujer que hipotecó su casa para salvar a su club y le dio un cachetazo al mundo del fútbol
    3

    Edith Pecorelli, la mujer que salvó a Temperley y que le dio un cachetazo al mundo del fútbol

  4. Romario sorprendió tras una pregunta incómoda: "¿Jugar para Argentina o para Real Madrid?
    4

    Romario y la respuesta menos esperada: “Jugaría para la Argentina antes que para Real Madrid”

Cargando banners ...