Paris Saint-Germain venció por 4-0 a Atalanta como local en la Champions League

Paris Saint-Germain venció por 4-0 a Atalanta como local, en un partido de la jornada 1 de la Champions League. Para Paris Saint-Germain los goles fueron marcados por Marcos Aoás Corrêa (a los 3 minutos), Khvicha Kvaratskhelia (a los 39 minutos), Nuno Alexandre Tavares Mendes (a los 51 minutos) y Gonçalo Matias Ramos (a los 91 minutos).

En la próxima fecha, Atalanta se medirá con Club Brugge, mientras que Paris Saint-Germain tendrá como rival a Barcelona.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.