Patronato - Arsenal, Primera Nacional: el partido de la jornada 27

Patronato y Arsenal se miden este domingo a las 16:00 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido de la fecha 27 de la Primera Nacional.

En el torneo, Patronato viene de perder ante All Boys por 1-0 mientras que Arsenal viene de ganar ante Ferro Carril Oeste por 2-0.

Patronato suma 38 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Arsenal tiene 24 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.