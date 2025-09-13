LA NACION

Patronato - Quilmes, Primera Nacional: el partido de la jornada 31

Los datos del partido y la tabla de posiciones

Patronato-Quilmes
Patronato-Quilmes

Patronato y Quilmes se miden este domingo a las 16:00 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un partido de la fecha 31 de la Primera Nacional.

En el torneo, Patronato viene de perder ante Racing (Córdoba) por 1-0 mientras que Quilmes viene de empatar ante Ferro Carril Oeste por 0-0.

Patronato suma 43 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Quilmes tiene 36 puntos.

Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada

La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.

