Paulo Dybala al final se queda en Roma, a pesar de los millones de Arabia Saudita

“Gracias Roma, nos vemos el domingo”, publicó el delantero argentino Paulo Dybala. De esa manera, el cordobés confirmó su continuidad en el equipo “giallorosso”, pese a la oferta multimillonaria que recibió para continuar su carrera en Al-Qadsiah, de Arabia Saudita.

Dybala publicó su mensaje en sus cuentas de redes sociales horas después de que aficionados de la Roma se acercaron a la puerta del centro deportivo de Trigoria para saludarlo luego de que se ejercitara en el gimnasio, mientras sus compañeros se entrenaron de cara al partido de este domingo contra Empoli por la segunda fecha de la Serie A.

Los “tifosi” de Roma rodearon el vehículo en el que Dybala abandonó el centro deportivo a la espera de una definición de su eventual traspaso al Al-Qadsiah saudita, que le ofreció un contrato por tres temporadas con un salario total de 75 millones de euros.

La prensa italiana publicó que Dybala, de 30 años y arribado a Roma en la temporada 2022-23, aceptó la propuesta del Al-Qadsiah, que debía llegar luego a un acuerdo con el club romano, cuya directiva mantuvo una reunión con el agente de la Joya, Carlos Novel, para destrabar la operación.

Este encuentro se llevó a cabo un día después de una reunión entre directivos de Roma y emisarios del Al-Qadsiah, que ofreció 3 millones de euros más otros en variables por el pase de Dybala, que el pasado domingo 18 ingresó en el segundo tiempo del empate 0-0 del equipo “giallorosso” en campo del Cagliari por la primera fecha de la Serie A.

El contrato de Dybala, que suma 34 goles y 18 asistencias en sus 78 partidos con Roma, incluía una cláusula que habilitaba a un club del extranjero a ficharlo a cambio de 12 millones de euros hasta el pasado 31 de julio, fecha tras la cual cualquier interesado en contratar al delantero debe sentarse a negociar con el club de la capital italiana.

Se trata de una decisión -más allá de su interés inicial de volar a Arabia Saudita-, que tiene efecto inmediato en la selección, ya que sus idas y vueltas y un rendimiento con altibajos, lo alejaron de las preferencias de Lionel Scaloni. No sólo no lo citó para la Copa América: tampoco será parte de la próxima doble fecha de eliminatorias. La permanencia en el fogoso club italiano hará, en teoría, que la Joya recupere su mejor versión y, por qué no, vuelva a ser citado para el equipo nacional. Afincarse en Arabia Saudita hubiera sido su destierro definitivo en ese deseo que todavía mantiene vigente.

Apenas una semana atrás, parecía todo acordado. Se advertía en Italia que el cordobés seguiría su carrera en Arabia Saudita y sería compañero de Equi Fernández en Al-Qadsiah. El pase se iba a sellar por unos 15 millones de euros. Faltaban los últimos detalles.

La magia de Paulo Dybala Fabrizio Corradetti - LaPresse via ZUMA Press

Todo se dio demasiado rápido. La prensa italiana publicó que Dybala aceptó el contrato por tres años con un salario de 20 millones de euros por temporada que recibió de parte de los jeques de Al-Qadsiah; y se debía llegar a un acuerdo con Roma, pues la cláusula de 12 millones para un equipo del extranjero expiró el 31 de julio. La cifra, entonces, sería de tres millones más. El pase estuvo a una firma de rubricarse.

Según Corriere dello Sport, la situación de Paulo ocupó un lugar central entre los jugadores del gigante italiano, no sólo de los argentinos Leandro Paredes y Matías Soulé, que nunca imginaron una despedida tan repentina y “forzada”. Dybala les dijo a todos, incluido al DT Daniele De Rossi, que solo dejaría Trigoria por un equipo que le garantizara un salto de calidad en sus ambiciones, así como en el salario.

Daniele De Rossi, el entrenador italiano, de paso errático y breve como jugador de Boca, lo tiene muy en cuenta. “Estamos contentos con su actitud diaria. Trabaja y le gusta hacerlo. Cuando se relaja, se apoya en sus compañeros en el campo. Además de su profesionalismo y su condición física, está poniendo en juego su talento, que es diferente al de los demás. Es un modelo a seguir”, había dicho De Rossi. Ahora, para sorpresa de todos, Dybala sigue. En Roma, en la Serie A. Más cerca de la selección.

