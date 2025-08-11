Peñarol - Racing: horario, TV y formaciones del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Peñarol y Racing se enfrentan este martes 11 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Libertadores.
En la anterior jornada, Peñarol viene de empatar 0-0 como visitante ante Velez, mientras que Racing viene de ganar 1-0 con Fortaleza
