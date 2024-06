Pep Guardiola develó que responderá si le ofrecen volver a Barcelona y opinó sobre la llegada de Mbappé a Real Madrid

Escuchar

Pep Guardiola está de vacaciones tras haber obtenido la cuarta Premier League consecutiva, la sexta en sus siete años de gestión en Manchester City. Uno de sus pasatiempos favoritos es el golf, deporte que lo llevó a participar del Legends Trophy, en el Empordà Golf Club, de Girona, junto a otras ex figuras internacionales, como Gabriel Batistuta, Michel Platini, Ruud Gullit y Gianfranco Zola.

Como imagen de una competencia cuyos beneficios económicos son destinados a la Fundación Guardiola Sala, el entrenador de Santpedor ofreció una conferencia de prensa en la que dejó varias consideraciones con un eco asegurado. Descartó la posibilidad de volver a dirigir a Barcelona, donde entre 2008 y 2012 conquistó 14 títulos con un estilo de juego que marcó una tendencia global. “La puerta para volver a entrenar el Barça está cerrada. Soy demasiado mayor”, dijo Guardiola, de 53 años, a quien le queda una temporada de contrato en Manchester City y ya anticipó que difícilmente lo renueve, pues es probable que su carrera continúe al frente de un seleccionado, experiencia por la que nunca pasó.

Guardiola se desmarcó de las críticas que recibió Xavi hasta que fue despedido de Barcelona Joan Monfort - AP

Aunque sea a la distancia, la figura de Guardiola siempre sobrevuela sobre Barcelona. Desde el entorno del despedido Xavi se hizo saber cierto malestar porque gente de confianza de Guardiola había criticado su gestión al frente del equipo. Xavi también consideró que fue perseguido constantemente con las comparaciones con el Barcelona de Guardiola, que no entró en la polémica: “Llevo 12 años fuera del Barça. No soy sospechoso de nada en este sentido. Lo he vivido desde Manchester. Ya me perdonarán, pero no estoy adentro. Le deseo lo mejor a Xavi, seguro que encontrará un nuevo equipo. Lo que es seguro es que no es mi culpa”.

Calificó el puesto de entrenador de Barcelona como “uno de los más complicados. Todo se sabe, las cosas no quedan dentro. En Alemania e Inglaterra es todo más tranquilo”. Y agregó: “El escrutinio es diario. Aquí todo se debate y tenés que gestionar muchas cosas. Espero que lo ayuden a Hansi Flick (el nuevo director técnico) y le tengan paciencia. Lo que hizo en el Bayern fue extraordinario. Ganó todo y cómo jugaron. Tiene experiencia internacional con la selección también. Apoyo total a él y paso a paso”.

Inevitable fue que surgiera el tema Real Madrid, el equipo que eliminó a Manchester City en los cuartos de final de la Champions League y acaba de reforzarse con Kylian Mbappé. “Con Mbappé o sin él, siempre son fuertes. Es el rival a batir en la Champions, no hay duda. Todos lo saben. Para todos los que venimos detrás es una motivación intentar ganarles. El Madrid siempre fue muy fuerte y agregan a un jugador con mucha potencia adelante”, dijo imaginando el futuro.

Kylian Mbappé se incorporará a Real Madrid cuando termine la Eurocopa con el seleccionado de Francia Sarah Meyssonnier - Reuters Pool

Guardiola fue elogioso con los futbolistas que últimamente surgieron de La Masía de Barcelona, como Lamine Yamal, Pedri, Cubarsí, Fermín, Gavi. “La cantera nunca te falla. El impacto ha sido muy grande. Tuvieron una incidencia enorme y acaban de surgir. Estos no solo acompañan, son decisivos. Hay que rodearlos bien y tener paciencia con ellos. Hay que protegerlos”, expresó el entrenador.

Una de las revelaciones de la temporada de España fue Girona, que finalizó en el tercer puesto y se clasificó para la Champions League. Pere Guardiola, hermano de Pep, es presidente del consejo de administración del club catalán, que está bajo la órbita del City Group de Abu Dabi, también propietario de Manchester City. Como ambos equipos pueden cruzarse en la Champions League, la UEFA deberá arbitrar sobre la reglamentación que impide que jueguen dos clubes de un mismo dueño. A Pep lo ilusiona un hipotético cruce con Girona: “Me encantaría encontrarme al Girona en cuartos o semifinales de Champions. Tengo muchos amigos y mi hermano está dentro. Quizá no son conscientes de la locura que crearon. Michel (director técnico) ha hecho una cosa extraordinaria. Los felicito, tienen un mérito enorme y seguro que harán los pasos necesarios para ser un equipo estable en primera”.

LA NACION