El entrenador de Tottenham admitió que la seguidilla de partidos conspiró contra las posibilidades de su equipo, que perdió 1-0 con Ajax como local en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. "Comenzamos con una falta de energía increíble. Parecía que no era una semifinal", dijo el DT argentino del conjunto londinense. "El gol que concedimos fue muy pobre", añadió, en relación a la conquista anotada por el holandés Donny Van de Beek a los 15 minutos del primer tiempo.

"No creamos demasiadas ocasiones. Llegamos hasta tres cuartos de cancha, pero no encontramos el camino para crear jugadas de gol. En el segundo tiempo tomamos más riesgos. Nos dio la esperanza de que el partido de vuelta sea duro tanto para nosotros como para ellos. Hoy no fue nuestro mejor partido. No podemos comenzarlo como lo hicimos", se recriminó el DT argentino.

Más declaraciones de Pochettino tras la derrota con Ajax

Además, en declaraciones a la cadena BT Sport, Pochettino fue muy autocrítico. Los periodistas le hicieron notar que mientras Tottenham empleó el sistema 3-5-2 fue Ajax el que dominó las acciones. Y que recién se emparejaron cuando, tras la lesión de Vertonghen y el ingreso de Sissoko, Tottenham mutó a un 4-4-2. "Viéndolo ahora por supuesto que puedo aceptar que fue un error el sistema que usamos. Pero no había muchas opciones". Sobre el mismo asunto, Pochettino recordó: "En los últimos diez minutos de la primera parte la entrada de Sissoko aportó cosas interesantes al juego, empezamos a tener el dominio, hemos igualado la superioridad que ellos nos hacían en el centro del campo".

"Allá sólo nos vale ganar", señaló Pochettino ante las cámaras de ESPN. Y añadió: "Aunque va a ser complicado, la serie está abierta. Terminamos empujando al Ajax. La falta de energía se notó y nos costó entrar en partido". Este miércoles, el cuerpo médico de Tottenham volverá a examinar a Jan Vertonghen, uno de los pilares de la defensa de los Spurs, quien debió retirarse del campo luego de caer desplomado tras golpearse con el arquero visitante, Andre Onana.