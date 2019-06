Tres jugadores a cambio de Pogba: la tentadora oferta que prepara Real Madrid

Fuente: Archivo

Real Madrid no quiere repetir los errores del pasado: después de ganar tres Champions League consecutivas, la dirigencia subestimó las salidas de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo, apenas se reforzó con jugadores de segunda línea en ataque y como consecuencia rubricó una de las peores temporadas de su historia.

Eliminados por el Ajax en una inesperada remontada en el Santiago Bernabeú en octavos de final de Champions League, a 19 puntos del Barcelona en España -la máxima diferencia entre el blaugrana y la Casa Blanca- y con dos técnicos despedidos durante la temporada, Zidane volvió al club Merengue con la ilusión de que encauzara al equipo de cara a la próxima campaña. "Soy el entrenador y siempre voy a hacer lo que yo quiero, si no es así me marcho", advirtió el entrenador francés en una de sus conferencias de prensa.

Entonces, con Zizou nuevamente en el banco, sus deseos serán órdenes. El primer anhelo tiene nombre y apellido: Paul Pogba, actual mediocampista del Manchester United que fuera campeón en el Mundial de Rusia con la Selección de Francia.

Pogba regresó en 2016 a Old Trafford tras cuatro temporadas en la Juventus. Los Diablos Rojos desembolsaron casi 120 millones de euros para hacerse con el pase de la estrella gala que nunca pareció encajar del todo en un equipo decepcionante. Si bien su última temporada fue la mejor de su estancia en el club de la Premier League, el Manchester United finalizó sexto y no jugará la próxima Champions League.

Condicionado por su ausencia en el máximo certamen continental, el combinado que ahora dirige Ole Gunnar Solskjær podría deshacerse de uno de los principales activos de su plantel. Manchester United necesita renovarse en varias posiciones y por eso la oferta del Real Madrid podría ser aceptada por los dirigentes del equipo inglés.

La lista de prescindibles de Zidane es larga y la integran nombres resonantes de la talla de Gareth Bale, Keylor Navas y James Rodríguez. Uno de los tres podría participar como moneda de cambio para reducir el costo del traspaso de Pogba.

Bale, quien ha marcado goles importantes durante sus seis años en el Real Madrid, es uno de los apuntados por Zizou. Entre ellos no hay feeling. Tampoco existe un romance entre el Bernabeú y el galés de 29 años cuyo valor actual se estima en 90 millones de euros.

Los casos de Navas y James son diferentes. El costarricense fue el arquero titular del Real Madrid en sus tres conquistas europeas pero la llegada del belga Thibaut Courtois lo postergó inmerecidamente tras sus determinantes actuaciones desde su arribo al club tras brillar en el Mundial de Brasil 2014. El colombiano, quien vistió la camiseta del Bayern Munich y finalmente no será comprado por el gigante alemán, regresará a Madrid pero no será tenido en cuenta por Zidane.

Real Madrid no quiere repetir errores del pasado. Otra vez con Zizou como comandante, Florentino Pérez sabe que no puede cometer los errores del mercado de pases anterior. Pogba es el primer elegido por Zidane pero no será el último en un equipo que sufrirá múltiples modificaciones para no volver a ser testigo de los éxitos ajenos.