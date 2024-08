¿Por qué hay tantas lesiones de rodilla en el fútbol?

Escuchar

La ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA) es común en personas jóvenes activas entre 15 y 45 años, con alta frecuencia de tratamiento quirúrgico, pudiendo originar secuelas a largo plazo y por estas razones genera interés de toda la comunidad.

Por otro lado, el fútbol es el deporte más popular del mundo, se lo practica en más de 146 países. En la Argentina es la disciplina más frecuente y se la practica durante todo el año. Las rupturas del LCA en futbolistas ocasionan largo plazo para el retorno deportivo. A pesar del conocimiento y de la prevención no son posibles de erradicar. Podríamos compararlo con los accidentes en la Formula 1 que han disminuido a lo largo del tiempo, pero continúan existiendo. Cada equipo de 25 jugadores podría esperar una lesión de LCA cada 2 años. La incidencia de rupturas de LCA en jugadores de fútbol es de un rango de 0.06 a 10 lesiones por 1000 horas de juego, siendo más alto en jugadores profesionales.

Un trabajo realizado por la Asociación Argentina de Artroscopia registró 3200 lesiones de LCA en la población general operados en un período de un año. Esto habla de la alta incidencia en nuestro país.

En el Hospital Italiano de Buenos Aires analizamos las rupturas de LCA en jugadores profesionales de fútbol en la Copa de la Liga 2024. El objetivo primario fue evaluar los factores causales y mediante un análisis de videos, determinar el mecanismo de lesión y de este modo describir posibles medidas preventivas para disminuir estas lesiones.

Causas para tener en cuenta

Frecuencia e intensidad de juego en partidos oficiales, amistosos y entrenamientos.

Factores inherentes al jugador: edad, antecedente de lesión previa en las rodilla, laxitud articular, deseje, variables anatómicas, desbalance muscular.

Factores Externos: Campo de juego, modelos de botines y tapones, arbitrajes, clima.

Mecanismo de acción de la lesión.

Posición en el campo de juego.

Aspectos psicológicos predisponentes de lesiones.

Hallazgos

Se estudiaron 23 jugadores de fútbol masculino que participan del campeonato de la Liga profesional de Argentina que presentaron una ruptura del LCA o de su reconstrucción quirúrgica anterior.

El promedio de edad al momento de la lesión fue de 26 con un rango entre 20 y 35 años. No siendo la edad un factor relevante en este estudio. La altura promedio de los jugadores fue de 1,78 metros.

Se registraron lesiones en 12 partidos oficiales, 5 amistosos y 6 entrenamientos. Los estadios involucrados con dos lesionados cada uno fueron River y Lanús. El resto solo 1 lesión. En ningún de estos episodios se jugó con lluvia importante. Las lesiones que se sucedieron fueron cuatro en el primer tiempo, diez en el segundo tiempo y 6 durante entrenamiento.

Cuatro jugadores ya tenían una lesión previa del LCA, en consecuencia se lesionaron la plástica del LCA y otros 5 tenían antecedentes de lesión en la otra rodilla. Las posiciones de los jugadores fueron 9 delanteros, 7 mediocampistas y 6 defensores. La rodilla derecha fue la afectada en 14 jugadores, mientras que la pierna más hábil fue la lesionada en 12 jugadores (54%).

Todos los jugadores utilizaron calzados de primera calidad con disposición lateral de los tapones. Nueve jugadores usaron botines de cierta marca, otros nueve de otra y tres de una tercera, en su mayoría con tapones mixtos redondos y triangulares pequeños.

En cuanto al mecanismo de lesión según los videos analizados, cuatro rupturas fueron por mecanismo directo (patada de un rival), cuatro con contacto indirecto y otras cuatro sin contacto alguno.

Conclusiones

Los terrenos de juego no parecen ser un factor fundamental en las lesiones en esta serie, siendo sólo dos canchas las que tuvieron dos lesionados. En los entrenamientos sólo dos jugadores se lesionaron en terrenos de malas condiciones: uno con piso mojado post lluvia y otro en un mal terreno de cancha auxiliar.

El calzado es un tema importante y varía en cada jugador, confirmando que no se ve una influencia significativa de esta variable. La mayoría de las roturas de LCA ocurrieron en el 2do tiempo y eso puede estar relacionado con el desgaste y la fatiga que podría llevar a cierta descoordinación neuro muscular.

Aunque ocurrieron lesiones durante entrenamientos, no hay duda de que los partidos oficiales fueron donde se produjeron más lesiones. Es lógico atribuir mayor presión de juego, intensidad y factor psicológico de alto estrés en los partidos que se juegan por los puntos.

El lado de rodilla derecha o izquierda vs. dominante y no dominante no impresiona tener importancia. Es interesante destacar que los jugadores ofensivos tienen mayor incidencia de lesión que los defensores. Y aunque sólo cuatro lesiones fueron por trauma directo valdría la pena poner atención en las reglas del juego y los arbitrajes para no permitir jugadas violentas de riesgo para los jugadores.

*Dr. Matías Costa Paz - Jefe de Sector de Artroscopia y Prótesis de Rodilla (Hospital Italiano de Buenos Aires)

Matías Costa Paz