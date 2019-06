Pratto se fisuró y River empezará la pretemporada solo con dos delanteros

Lucas Pratto terminó de lastimarse el sacro y debe hacer reposo deportivo por un mes. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Dentro de la alegría que todavía dura por la obtención de la Recopa Sudamericana, una mala noticia retumbó este martes en el mundo River: Lucas Pratto sufre una fisura con edema en el sacro y deber guardar reposo deportivo por al menos un mes.

Más allá de que los jugadores están de vacaciones y de que Pratto podrá hacer su vida normal sin actividad física durante el receso, ocurre que el delantero no podrá comenzar la pretemporada a la par del plantel, que volverá el 19 de junio a entrenarse y el 20 volará a Los Ángeles, Estados Unidos, de donde regresará el 8 de julio.

La lesión trascendió ayer tras una serie de estudios al delantero, ya que la zona venía siendo una preocupación: durante todo el último mes Prato jugó con molestias pero eligió no frenar, pues quería estar a disposición del cuerpo técnico en las instancias decisivas por la Copa de la Superliga y la Recopa. Además, el panorama del ataque riverplatense no era alentador, con Ignacio Scocco en recuperación de su desgarro en los gemelos derechos y Julián Álvarez en el Mundial Sub 20.

Pratto fue decisivo contra Paranaense, pero un golpe en el partido decisivo terminó costándole caro en lo físico. Fuente: AP

Pero la cuestión empeoró por un golpe sufrido frente a Paranaense, que agravó la lesión en el sacro, un hueso formado por cinco vértebras soldadas en el extremo inferior de la columna vertebral y que conforma la parte posterior de la pelvis.

Ahora, Pratto tendrá que movilizarse lo menos posible para lograr una buena recuperación, y entonces el director técnico Marcelo Gallardo tendrá, a priori, a solo dos de sus cuatro delanteros a disposición para la pretemporada: el colombiano Rafael Borré y el juvenil Álvarez, ya que Matías Suárez disputará la Copa América por el seleccionado argentino y tanto Scocco como el Oso continuarán trabajando en su evolución física.