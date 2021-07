Premier League: arrestaron a un jugador de Everton por delitos sexuales contra menores, pero quedó en libertad bajo fianza

La prensa inglesa dio a conocer este martes una información que sacude a la Premier League. Un futbolista de Everton fue arrestado por delitos sexuales contra menores de edad. Aún no se dio a conocer la identidad del jugador, pero se sabe que tiene 31 años y está casado. Horas después de su detención, el acusado fue liberado bajo fianza.

Según medios de comunicación británicos, como The Mirror, The Sun y Daily Mail, la policía de Gran Manchester se presentó el último viernes en el domicilio del implicado, lo arrestó y revisó la propiedad. “La policía confiscó varios artículos y el sospechoso fue interrogado en relación con delitos muy graves”, detalló el sensacionalista The Sun.

Todavía no se dio a conocer la identidad del experimentado jugador, “por cuestiones legales”. Por lo pronto, en el plantel del equipo al que dirige Rafa Benítez hay dos jugadores que tienen esa edad: el islandés Gylfi Sigurdsson y el inglés Fabian Delph.

Mientras tanto, el comunicado oficial que emitieron las autoridades policiales dice: “Los agentes arrestaron a un hombre el viernes 16 de julio de 2021 bajo sospecha de delitos sexuales contra menores. Está bajo fianza policial a la espera de nuevas investigaciones”.

El español Rafa Benítez, el entrenador de Everton. Twitter Everton

Por su parte, Everton se expresó en su página de Internet: “El club puede confirmar que ha suspendido a un jugador del primer equipo en espera de una investigación policial. El club seguirá apoyando a las autoridades en sus consultas y no hará más declaraciones en este momento”, dice el comunicado.

El diario Daily Mail declara que el vestuario quedó devastado al conocer la noticia y el protagonista se “ha venido abajo” cuando el club lo suspendió. En tanto, el agente del futbolista, que integra el seleccionado de su país, no quiso hacer declaración alguna este lunes lunes tras ser contactado por la prensa.

