Bajo la lluvia de Londres, Bielsa se agarra la cabeza durante la derrota de Leeds ante Arsenal

14 de febrero de 2021

En la fecha anterior, tras la victoria sobre Crystal Palace, no fueron pocos los que se entusiasmaron con las cuentas que ubicaban a Leeds con perspectivas de avanzar hasta los primeros cinco puestos, clasificatorios para las copas europeas. Entre esa mayoría optimista no estaba Marcelo Bielsa; no porque se dejara llevar por un pesimismo infundado, sino porque conoce mejor que nadie la realidad de su equipo. "No tenemos regularidad como para pensar que vamos a estar en otros lugares de la tabla", había expresado el entrenador argentino.

La derrota de este domingo por 4-2 ante Arsenal -ya estaba 4-0 a los dos minutos del segundo tiempo- va en dirección de la necesidad de Leeds de centrarse en su objetivo desde que ascendió a la Premier League, mucho más terrenal: estabilizarse y mantener la categoría sin pasar mayores apuros, desafío que no es sencillo para los que acaban de subir desde la Championship. Esa misión, disputadas 23 fechas, la está cumpliendo con holgura, como lo demuestran los 14 puntos que lo separan del primer equipo que está descendiendo (Fulham).

Otro mal paso en Londres

La caída ante Arsenal, maquillada por la reacción con dos tantos que atenuaron la goleada, expuso otra vez las concesiones defensivas de un equipo que es el que más goles recibió (42) entre los que están en la mitad superior de la tabla, y que entre los 20 participantes solo está por delante de West Bromwich Albion (55) entre los más vencidos. El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang se hizo un festival con un hat-trick. Con 31 años, se convirtió en el segundo africano que supera los 200 goles -llegó a 201- en su trayectoria por algunas de las cinco grandes ligas europeas (pasó por Francia, Alemania e Inglaterra). En primer lugar se ubica el camerunés Samuel Eto'o, con 209.

El paso de Leeds por el Emirates Stadium acentuó dos tendencias. Una, futbolística, es lo superado que se vio el conjunto de Bielsa cuando enfrentó a algún rival del Big Six inglés: Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal. La otra, que puede interpretarse como una casualidad geográfica, es que Leeds perdió los cuatro encuentros -marcó cuatro goles y recibió 14- de visitante en Londres por la Premier. La campaña de visitante en otras ciudades es mucho más favorable: seis victorias y una derrota. Y si la estadística en la capital inglesa se retrotrae a las temporadas anteriores en la Championship, las cuentas dan un solo triunfo en 24 cotejos, con 17 caídas y seis empates. "Conozco el dato, pero no se me ocurre vincularlo con algo en particular", expresó Bielsa sobre esa racha.

Bielsa piensa y busca respuestas con la mirada al piso

De los equipos que están en los cinco primeros puestos, Leeds solo le ganó a Leicester (3-1, de visitante). Luego, no se impuso a ninguno del Big Six: Manchester United (2-6), Chelsea (1-3) Arsenal (0-0 y 2-4), Tottenham (0-3), Manchester City (1-1) y Liverpool (3-4).

Sobre este aspecto, Bielsa reconoció: "No hemos logrado acortar las diferencias con los equipos más importantes de la Premier League, pero tampoco hay que olvidar que empatamos con el City y el Arsenal. Con Liverpool remontamos tres veces el resultado. Pero es verdad que nuestro nivel está por debajo (de las potencias)". De esos rivales encumbrados, Arsenal es el de más pobre rendimiento. Recién pudo superar a Leeds en las posiciones con la victoria de este domingo.

Primer gol de Pierre-Emerick Aubameyang, autor de un hat-trick en el 4-2 de Arsenal

El apretado calendario y las exigencias físicas le están pasando factura a Leeds con la cantidad de lesionados. Ante Arsenal quedó al margen uno de las piezas principales, el volante central Kalvin Phillips. Desde hace varias fechas no puede contar con dos zagueros centrales, Robin Koch y Diego Llorente, ni el media-punta Rodrigo Moreno. El polaco Mateusz Klich no estaba en las mejores condiciones y frente a Arsenal solo aguantó un tiempo. "Klich fue muy generoso de querer jugar, no estaba al 100 por ciento", comentó Bielsa.

Sobre la cantidad de bajas, el Loco expuso: "A todos los equipos les faltan jugadores. En nuestro caso, las ausencias de Kock, Phillips, Llorente y Rodrigo las podemos resolver, pero luego es difícil encontrar cambios para mantener el nivel. Es una exigencia muy grande para jugadores jóvenes tener que revertir partidos de este tipo". La referencia fue para el delantero juvenil Niall Huggins, de 20 años, que ingresó en el segundo tiempo y disputó sus primeros minutos en la Premier.

El siguiente partido de Leeds será el próximo viernes, de visitante frente a Wolverhampton, que en la primera rueda se impuso 1-0 en Elland Road. Los Lobos están dos puntos por debajo de Leeds, que en el golpe por golpe contra los grandes se ha llevado algunas palizas.

