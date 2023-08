escuchar

En su segundo partido en la Premier League, Alexis Mac Allister fue expulsado contra Bournemouth por un planchazo sobre Ryan Christie, pero Liverpool apeló la decisión, y este martes se confirmó que la apelación tuvo éxito, y la suspensión quedó invalidada. Luego de un rebote en el área del conjunto visitante, el campeón del mundo en Qatar 2022 fue a disputar la pelota junto al número 10 rival, que llegó antes y enseguida sufrió el golpe del argentino. El británico logró conectar, pero no pudo continuar la jugada y enseguida cayó al suelo porque la zurda de Mac Allister impactó sobre el tobillo izquierdo del adversario.

El árbitro Thomas Bramall en principio le mostró una tarjeta amarilla, pero no fue hasta que la jugada fue revisada de nuevo por el VAR que decidió cambiar su parecer y mostrarle una roja directa al pampeano, una medida que en la liga inglesa implica una suspensión automática de tres partidos independientemente de la gravedad de la jugada. Sin embargo, en estas situaciones, los clubes tienen permitido apelar la suspensión si consideran que no fue aplicada correctamente.

La expulsión de Mac Allister

El conjunto del norte inglés eligió este camino para intentar revertir la decisión, a partir de lo cual el caos debió ser observado por un comité regulador independiente designado por la Football Association (FA). Y este martes, dicho comité definió que la jugada no ameritó la roja, por lo que Mac Allister estará disponible para jugar bajo las órdenes de Jürgen Klopp este domingo, en la visita de su equipo a Newcastle: “Una comisión normativa independiente retiró la suspensión de tres partidos a Alexis Mac Allister después de un recurso por expulsión injusta”, leyó el comunicado que emitió un portavoz del ente regulador del fútbol inglés.

Aquella expulsión no había conseguido cambiar el curso del partido. Bournemouth se había puesto en ventaja con un gol tempranero de Antoine Semenyo, con apenas tres minutos sobre el reloj, pero luego lo dieron vuelta con los tantos de Luis Díaz y Mohamed Salah. Apenas cuatro minutos después de quedarse con uno menos por la expulsión de Mac Allister anotó el 3-1, gracias a una definición del otro delantero titular, Diogo Jota. Fue el resultado definitivo, con tres goles “exportados”: un colombiano, un egipcio y un portugués.

El resumen del triunfo de Liverpool

Al salir, Klopp saludó con un choque de manos y una palmada en la espalda al conmovido Mac Allister, que cabizbajo se marchó hacia el vestuario. Y en la conferencia de prensa posterior, el alemán ya había adelantado que su equipo iba a buscar la apelación: “Creo que la cantidad de veces que me preguntaron por ello demuestra que vale la pena discutirla, lo cual vamos a hacer. Le pregunté a ‘Macca’ y me dijo que lo tocó, pero que no fue para tanto. Luego la vi otra vez, y creo que si tuvieras que considerar todas las condiciones para sacar una tarjeta roja, además del contacto, ninguna otra cosa pasó. Estamos todos de acuerdo que si le sacaba una amarilla no íbamos a querer revertirla”, aseguró.

Como consecuencia del triunfo, Liverpool es uno de cuatro equipos que arrancaron la temporada de Premier League con un triunfo y un empate, junto a Brentford, Tottenham y West Ham. Los líderes, y los únicos con puntaje perfecto al cabo de dos fechas, son el último campeón Manchester City, su escolta Arsenal y Brighton.

LA NACION