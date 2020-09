El Leeds de Marcelo Bielsa ganó dos partidos y perdió el restante en tres fechas Fuente: AFP

Entre las innumerables viñetas futboleras que dejó el escritor Eduardo Galeano,hay una que se ajusta a estos tiempos: "Jugar sin hinchas es como bailar sin música". Hace poco, antes de visitar a Liverpool, Marcelo Bielsa expuso un lamento: "Anfield es solo Anfield si está lleno". Este fútbol de estadios a puertas cerradas a causa de la pandemia no enmudeció los partidos. En la Premier League, por ejemplo, los 28 encuentros disputados -hay dos postergados- en tres fechas tuvieron goles. No hubo ningún 0-0. Sin festejos ni gritos en las tribunas, desprovistos de esa carga ambiental que estimula la proactividad, los equipos igual mantienen a la Premier como una de las competencias más intensas y entretenidas del planeta.

La tercera jornada se cerró con el triunfo del campeón: Liverpool venció 3-1 a Arsenal y con puntaje ideal comparte el primer puesto con Everton y Leicester. En este breve segmento del torneo, entre las novedades salientes hay que anotar al Leeds de Marcelo Bielsa y al impacto positivo de Emiliano Martínez en el arco de Aston Villa.

El siguiente es un repaso de algunos de los aspectos destacados de la Premier en poco más de dos semanas.

Mandan los visitantes

A mediados de mayo, la Bundesliga fue la primera de las cinco grandes ligas europeas en reanudarse. Esas primeras fechas entregaron una tendencia: la cantidad de victorias visitantes superaban a las locales. Ese matiz se reproduce ahora en la Premier: 17 triunfos visitantes y apenas 9 de los dueños de casa, con apenas dos empates. De esos éxitos foráneos, el que tuvo más repercusión fue el 5-2 de Leicester a Manchester City. Nunca un equipo de Pep Guardiola había recibido esa cantidad de goles.

¿La falta de público minimiza la ventaja que puede acompañar al local? Puede ser una razón. La otra, no menos atendible, es la predisposición de casi todos los equipos a protagonizar partidos de ida y vuelta, sin condicionar su postura a si juegan en su cancha o en la de un rival. En una conferencia de prensa reciente, Bielsa abordó esta cuestión: "El fútbol inglés tiene una seña cultural que está ligada a los espectadores, que no aprueban la especulación y reclaman la búsqueda. El fútbol se dirige hacia una forma diferente al gusto de los espectadores ingleses. En el mundo en general se acepta la especulación si el equipo triunfa. Yo siempre tuve la idea de que el fútbol inglés no convivía bien con el fútbol especulativo".

Tres punteros

El Liverpool de Jürgen Klopp no afloja. Ganó los tres partidos. Lo hizo con un poco más de holgura ante los dos rivales londinenses que más podían apremiarlo: Chelsea y Arsenal. El que lo llevó más al límite fue el ascendido Leeds, que igualó tres desventajas y cedió a dos minutos del final con un penal innecesario para perder 4-3.

Diogo Jota entró en los últimos 10 minutos y debutó en Liverpool con un gol en 3-1 a Arsenal Fuente: AP

Carlo Ancelotti, campeón de liga con equipos top en Italia, Inglaterra, Francia y Alemania, ahora demuestra su capacidad en el más limitado Everton. Potenció la creación de juego y la llegada al área rival con las contrataciones del volante central brasileño Allan y del colombiano James Rodríguez, de quien ya había conseguido su mejor versión en Real Madrid. El delantero inglés Dominic Calvert-Lewin (23 años) es uno de los goleadores del torneo, con cinco tantos.

Con defensa fuerte y contraataque, Claudio Ranieri hizo campeón al sorpresivo Leicester en 2015/16. De aquella formación, ahora dirigida por Brendan Rodgers, se mantienen el arquero Kasper Schmeichel y el escurridizo delantero Jamie Vardy (cinco goles).

Emiliano Martínez cerró el arco de Aston Villa

Cansado de que no le confiaran la titularidad en Arsenal, Emiliano Martínez forzó la transferencia para tener continuidad en otro arco. No le importó cambiar un equipo que pelea por puestos para copas europeas por otro que tiene por prioridad evitar el descenso. Aston Villa pagó 17,4 millones de euros y lo transformó en el pase más alto de un arquero argentino. El ex Independiente ya recibió muchos elogios en los dos partidos (Aston Villa tiene postergado el encuentro con Manchester City). Con su seguridad y reflejos -atajó un penal en el debut frente a Sheffield- puso al equipo de Birmingham como el único que no recibió goles en la Premier. Con el 3-0 a Fulham de este lunes, Aston Villa se fue con la valla invicta por primera vez en los últimos 27 cotejos de visitante por la Premier. Y desde 1999 no triunfaba en los dos primeros partidos. Convocado por Lionel Scaloni para el comienzo de las eliminatorias, "Dibu" Martínez no tuvo mucho trabajo ante Fulham, pero respondió con acierto a un remate que entraba pegado al travesaño.

Inmejorable comienzo de Emiliano Martínez en Aston Villa: no recibió goles en dos partidos y atajó un penal Fuente: AP

La atajada ante Fulham

Leeds, el mejor de los ascendidos

Cuesta subir desde la Championship a la Premier, pero igual de arduo es mantener la categoría. En la última década, de los 30 ascendidos, 11 descendieron en la primera temporada. Solo en dos de esos 10 años los tres que subieron de división consiguieron hacer pie en el primer año. Los últimos tres en subir a la Premier fueron Leeds, West Bromwich Albion y Fulham. El equipo de Bielsa es hasta ahora el que más puntos obtuvo (seis), mientras que el Bromwich solo rescató uno (le ganaba 3-0 a Chelsea y empató 3-3) y Fulham está en cero. Otro que no cosechó unidades es Sheffield, que va por su segundo año en la Premier. Bielsa fue cauto cuando le preguntaron si Leeds se había adaptado rápidamente a la categoría superior: "Para referirme a eso tienen que pasar más partidos. Tres no son suficientes. Creo en los dos primeros encuentros no defendimos como para sufrir siete goles. No haber recibido goles en el último es un paso adelante.". El Loco contestó con una sonrisa a la consulta de si le gustaba la Premier: "Cuando juegan los demás equipos, sí". Una manera de decir lo mucho que sufre.

Chelsea, que tiene a Willy Caballero, se enreda con los arqueros

El fútbol está lleno de ejemplos de que precio y productividad no siempre guardan una relación proporcional. Jugadores por los que se paga una fortuna y en la cancha se devalúan. El último caso es del español Kepa Arrizabalaga, por el que Chelsea desembolsó hace dos años 80 millones de euros, monto que lo ubica como el arquero más caro de la historia. El ex Athletic Bilbao quebró el récord que unas semanas antes había establecido la contratación de Alisson Becker por parte de Liverpool.

Kepa, el arquero más caro de la historia, es muy cuestionado en Chelsea Fuente: AP

Entre gruesos errores y algún que otro incidente, como cuando se negó a ser reemplazado por el técnico Maurizio Sarri antes de la definición por penales en la final de la Carabao Cup, Kepa fue perdiendo la confianza de los entrenadores y la paciencia de los hinchas. Frank Lampard ya no lo defiende en público y lo va marginando. En la final de la FA Cup ante Arsenal fue suplente del argentino Willy Caballero (39 años), que también atajó el sábado en el 3-3 ante West Bromwich. Mientras tanto, en Stamford Bridge apuraron la contratación del senegalés Edouard Mendy, por 24 millones de euros para Rennes. Quien hace cuatro años atajaba en la cuarta división de Francia debutará este martes frente a Tottenham por la Carabao Cup.

Más de mil millones en contrataciones

Con un mercado europeo de pases abierto hasta el 5 de octubre, la Premier League vuelve a ser la competencia que más invierte en contrataciones de futbolistas. Según el sitio especializado Transfermarket, el monto total negociado alcanza 1.070.000.000 millones de euros. Segundo aparece Italia, con 640,54 millones.

La nómina de los que más gastaron la encabeza Chelsea, con 247,20 millones. La mayor parte la destinó para contratar a Kai Havertz (80 millones), Timo Werner (53), Ben Chilwell (50,20) y Hakim Ziyech (40).

En la tabla de los que más invirtieron en las ligas europeas, Leeds aparece en el octavo puesto, con 88,20 millones para asegurarse a Rodrigo (30), Diego Llorente (20), Hélder Costa (17.70), Robin Koch (13), Illan Meslier (6,5) y Joe Gelhart (1). Leeds no ingresó dinero por ventas.

