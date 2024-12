Premier League: Pep Guardiola se enojó con los hinchas del Liverpool y les hizo un gesto chicanero

Manchester City, el último campeón de la Premier League, y Pep Guardiola no atraviesan un buen momento. Al contrario. El juego del equipo celeste parece ir en picada. Con el encuentro perdido de este domingo frente a Liverpool, el séptimo partido seguido sin conocer la victoria, el nombre del DT al frente del conjunto inglés comienza a ponerse en juego. Cuando faltaban minutos para que terminara el partido de esta jornada, donde el City ya perdía por 2 a 0, los hinchas de los “reds” comenzaron a cantarle al entrenador español que pronto lo despedirían de su cargo y, sonrisa burlona de por medio, el técnico les hizo un gesto con sus dedos para mostrarle los seis campeonatos que había obtenido previamente con sus dirigidos.

El picante cruce tuvo lugar en el minuto 87 del partido. Un grupo de fanáticos de Liverpool, ubicados a pocos metros de Guardiola, empezaron a cantarle al DT: “You’re getting sacked in the morning [Te van a despedir en la mañana]”. Pep los miró de reojo, se sonrió y segundos después marcó el número seis con sus dedos. Esa es la cantidad de títulos que obtuvo con el City en la Premier.

En Anfield, Liverpool logró una importante victoria. Los goles de Cody Gakpo (minuto 12) y Mohamed Salah (de penal a los 78) dejaron en evidencia la brecha entre los rivales por el título -a quien le sacaron 11 puntos de ventaja- y acentuaron la crisis del City. La derrota dejó al equipo de Guardiola en el quinto lugar en la clasificación.

El conjunto celeste venía de cinco derrotas consecutivas y un empate ante el Feyenoord. Además, el City llevaba solo un partido ganado en Anfield en Premier de los últimos 21. El gran duelo de la jornada inglesa confirmó el gran estado de forma del Liverpool, intocable en la Premier League -11 victorias en 13 partidos- con sus primeros perseguidores, Arsenal y Chelsea, a nueve puntos.

Cuatro días después de dar un puñetazo en la mesa de la Champions con un 2 a 0 sobre el vigente campeón Real Madrid, los Reds encerraron al City de inicio, con un primer cuarto espectacular en el que dispusieron de cinco ocasiones de gol, por ninguna del equipo visitante. La única ocasión del City en la primera parte fue un disparo con el exterior de Rico Lewis (39). Ya en la segunda parte, los celestes mejoraron un poco, pero no alcanzó.

LA NACION