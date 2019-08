Maurico Pochettino, serio: Tottenham ganó en el estreno de la Premier League. Fuente: AFP

Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, se guardó lo mejor para el final de su partido frente al recién ascendido Aston Villa, en el debut de ambos en la Premier League.

En compañía de sus hinchas, los Spurs se recompusieron del tempranero gol anotado por John McGinn en el primer tiempo y resolvieron el encuentro en la segunda parte. Primero, un gol de uno de sus refuerzos, Tanguy Ndombelé, significó el empate transitorio. Justo cuando el arquero de los de Birmingham, Tom Heaton, se estaba convirtiendo en figura. Después apareció Harry Kane, el goleador de Tottenham, y convirtió por duplicado para regalarle a Pochettino el primer éxito de la temporada.

El segundo gol de los Spurs tuvo derechos de autor made in Argentina. Porque la presión alta que impone el equipo londinense dio sus frutos: Erik Lamela le arrebató la pelota a Jack Grealish y remató al arco. Luego de un doble rebote, Kane pudo convertir el gol que le dio la ventaja transitoria a los Spurs.

"Los primeros 45 minutos no fueron los mejores. En el segundo tiempo empezamos a mover la pelota rápido y creamos más chances. Nos merecimos la victoria: ellos defendieron más atrás. Creo que fue una buena victoria para nosotros", dijo el entrenador argentino después del triunfo. Sobre la primera etapa, en la que su equipo jugó mal, Pochettino agregó: "Algunos planes no funcionaron, pero la culpa no es de los jugadores sino mía", confesó.

El partido, disputado en el nuevo estadio de Tottenham (emplazado en el mismo lugar donde estaba el viejo White Hart Lane) contó con dos figuras ilustres en uno de los palcos: el inglés Ryan Sessegnon, considerado el niño prodigio del fútbol inglés, quien fue comprado por Tottenham a Fulham en la semana. Y el rosarino Giovani Lo Celso, quien también se mudará a Londres luego de que su nuevo club acordara con Betis, de España, un préstamo con obligación de compra para el ex futbolista de PSG y Rosario Central.

La victoria significó la continuidad de una racha positiva para Pochettino al frente de Tottenham: fue la cuarta victoria en sus seis primeros partidos de temporada. Salvo en las temporadas 15/16 y 16/17, que empató (1-1 con Manchester United y 1-1 con Everton, respectivamente), Tottenham ganó en todos los encuentros inaugurales con Pochettino en el banco: 14/15, 1-0 a West Ham; 17-18, 2-0 a Newcastle; 18-19, 2-1 a Newcastle y 19-20, 3-1 a Aston Villa.