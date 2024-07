Próximo partido de la selección argentina: contra quién juega tras ganarle a Ecuador

Escuchar

La selección argentina sufrió, pero pasó. Está en semifinales de la Copa América Estados Unidos 2024 tras imponerse a Ecuador por 4 a 2 en penales luego de la igualdad en uno en tiempo reglamentario, y sigue en carrera en su anhelo de levantar un nuevo título y a la vez, retener el que consiguió en Brasil 2021. Sin embargo, la tarea no será sencilla, mucho más después del flojo desempeño que mostró ante La Tri, que mereció más y se fue eliminada. En este sentido, si no quiere volverse a casa antes de tiempo, la albiceleste, además campeona del mundo en Qatar 2022, necesita mejorar los rendimientos individuales y colectivo. La próxima estación será en New Jersey, mismo escenario en el que venció a Chile por 1 a 0 en la fecha 2 del grupo A, este martes 9 de julio, desde las 21 (horario argentino). Todos los detalles de la copa están en canchallena.com.

El rival del equipo conducido por Lionel Scaloni saldrá del partido que este viernes por la noche protagonizarán Venezuela y Canadá. La Vinotinto fue la gran sorpresa de la primera etapa, en la que se quedó con su grupo, mientras que los norteamericanos fueron segundos en la zona de la Argentina, ante la que cayeron por 2 a 0 en el estreno de ambos en la competencia. El encuentro entre los latinoamericanos y canadienses tendrá lugar en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La selección argentina encontró en su arquero Emiliano 'Dibu' Martínez, otra vez, a su salvador Aníbal Greco

Playoffs de la Copa América 2024

Cuartos de final

Argentina (4) 1-1 (2) Ecuador.

Venezuela vs. Canadá - Viernes 5 de julio a las 22 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Colombia vs. Panamá - Sábado 6 de julio a las 19 en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Uruguay vs. Brasil - Sábado 6 de julio a las 22 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Así pasó la Argentina

La selección argentina eliminó este jueves por penales a Ecuador 4 a 2, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario del partido que se desarrolló este jueves en el NRG Stadium de Houston por los goles de Lisandro Martínez y Kevin Rodríguez. En la tanda, luego de que Lionel Messi picó y falló su remate, Emiliano ‘Dibu’ Martínez se agigantó y detuvo los disparos de Ángel Mena y Álan Minda. Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel encaminaron el triunfo con sus aciertos, a pesar de los de John Yeboah y Jordy Caicedo. Nicolás Otamendi convirtió el último y le dio la clasificación al combinado nacional en una noche en la que estuvo lejos de dar su mejor versión.

En la parte baja del cuadro quedaron emparejados en cuartos de final Colombia con Panamá y Uruguay ante Brasil. Ambos encuentros se desarrollarán este sábado y cerrarán la instancia de los ocho mejores. Son rivales que el equipo dirigido por Lionel Scaloni solo puede enfrentar en la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina y Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay, Chile y Perú - 2

Colombia y Bolivia -1

LA NACION