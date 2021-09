PSG: la visión de Mauricio Pochettino, el probable regreso de Lionel Messi y su agenda para las próximas semanas

PSG no arriesgará a Lionel Messi por la Ligue 1. La Pulga, que volvió a correr tras la lesión sufrida en el partido contra Lyon, descansará este sábado y se perderá el encuentro contra Montpellier. Pero todo apunta a que sí estará disponible el martes ante Manchester City por la Champions League, el gran objetivo de los parisinos. “Hay posibilidades de que juegue. Tenemos que ser cautos y veremos la evolución de los próximos días”, adelantó Mauricio Pochettino, el entrenador argentino del conjunto galo.

La agenda del rosarino para los próximos días es nutrida. El martes, ante Manchester City. Y el domingo 3 de octubre ante Rennes, por la Ligue 1. Tras ese encuentro, Messi se tomará un avión junto a sus compañeros Leandro Paredes y Ángel Di María con destino a Ezeiza: el trío de argentinos se unirá a la burbuja sanitaria del seleccionado argentino, con vistas a la triple fecha de octubre por las eliminatorias sudamericanas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Paraguay (el jueves 7, de visitante), Uruguay y Perú (domingo 10 y jueves 14, ambos en el Monumental).

Kylian Mbappé y Lionel Messi participan en una sesión de entrenamiento del Paris Saint-Germain FRANCK FIFE - AFP

“Leo ha comenzado a correr hoy, como han visto en el parte médico. Esperamos que en los próximos días la evolución sea la que esperamos y que el próximo domingo podamos informar de una evolución buena. Esperemos que todo vaya bien y pueda estar lo antes posible con nosotros”, valoró Pochettino, DT de PSG. El hecho de que La Pulga volviera hoy a correr ilusiona al cuerpo técnico de cara al trascendental juego del martes frente a Manchester City, equipo dirigido por Pep Guardiola.

Pochettino y los otros argentinos del plantel

Pero Pochettino no sólo habló de Messi de cara al encuentro con Montpellier de este sábado (a las 16 horas de la Argentina). También respondió preguntas relacionadas con Ángel Di María y Mauro Icardi, y tuvo palabras elogiosas para ambos. “Mauro es un jugador que aportó mucho hasta la lesión de la clavícula. Poco a poco va volviendo al equipo. Ha sido determinante en el partido con Lyon. Es una alternativa más e importante en el juego del equipo”, valoró en relación al aporte de Icardi.

“Di María está suspendido para la Champions. Pero Ángel siempre ha sido un jugador importante. Es un jugador de tremenda calidad que puede aportarle muchas cosas al equipo. Hay diferentes opciones y sistemas que podemos utilizar. Veremos el punto de equilibrio del equipo”, señaló Pochettino en relación al ex futbolista de Real Madrid, Manchester United y Benfica. La palabra “equilibrio” es justamente el objetivo para las próximas semanas: su equipo ataca mucho, pero le convierten seguido y le cuesta cerrar los partidos.

"Lo importante es el partido de Montpellier. Necesitamos ganar y seguir mejorando. No influye en el encuentro de Manchester City. El equipo está 100% queriendo estar mañana. Saben la importancia de esta racha de resultados." Mauricio Pochettino, DT de PSG