PSG: Lionel Messi se reenfoca, Mauricio Pochettino pide tiempo para armar el equipo y los directivos ya están charlando con Zinédine Zidane

Paris Saint-Germain es una constelación de estrellas, pero todavía no arranca. No enamora a sus hinchas y en general no despacha a sus rivales con goleadas. El equipo francés no está a la altura de la inversión que sus dueños qataríes hicieron en el plantel y eso es el caldo de cultivo de rumores que involucran a las principales figuras: el francés Kylian Mbappé, el brasileño Neymar Jr. y, por supuesto, el argentino Lionel Messi. Otro argentino, Mauricio Pochettino, es el entrenador, cuya misión es administrar de la mejor manera todo el talento que tiene a disposición. Y y ganar tanto el torneo francés como la Liga de Campeones, el gran objetivo del club.

Luego de la doble ventana FIFA, Pochettino contó con los futbolistas de los seleccionados en el centro de entrenamientos ubicado en las afueras de París. Tiene jugadores que llegaron tocados tras sus partidos internacionales, pero los principales aparecerán en la lista para jugar contra Nantes este sábado a las 13 de Buenos Aires, con televisación de ESPN. La mira, en rigor, está puesta más bien en el martes próximo: PSG se medirá con Manchester City en un partido trascendente por la Champions League. Otro Messi vs. Josep Guardiola.

Mbappé y Messi practican en un club que, a pesar de los éxitos en esta primera etapa de la gestión de Mauricio Pochettino, tiene un clima enrarecido en cuanto a rumores. Hugo Pfeiffer

Sin más ventanas internacionales a la vista hasta enero de 2022, cuando nuevamente no podrá echar mano a los sudamericanos, Pochettino tiene ahora de varias semanas para trabajar y aceitar el funcionamiento del equipo, que ha mostrado grietas defensivas en casi todos los partidos de la temporada, pero en un club como PSG el tiempo es escaso. “Necesitamos algo de tiempo, que muchas veces no existe en el fútbol. Si no nos lo dan para desarrollar nuestra idea de PSG, bueno... Lástima”, dijo el DT argentino en una entrevista con el diario deportivo L’Equipe.

Pochettino sabe que si no hace jugar al equipo como los dueños quieren saldrá eyectado del banco de suplentes más temprano que tarde. Esta misma semana medios franceses adelantaron una incipiente negociación de los jeques que administran el club con Zinédine Zidane, ex entrenador de Real Madrid. Le10sport informó que el ex número 10 de la selección francesa es el sueño del director deportivo, Leonardo, y del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi.

La conferencia de prensa de Pochettino antes del partido con Nantes

El brasileño Leonardo sobresalió semanas atrás por declaraciones sobre la actualidad de Messi, que antes de viajar a la Argentina para actuar en la selección estaba lesionado y se había perdido algunos encuentros del conjunto parisiense. “Jugó más por Argentina que por PSG”, apuntó el directivo. Messi calló hasta que el avión que lo trasladaba de regreso a la capital francesa tocó tierra y el 30 usó las redes sociales para apaciguar los ánimos. Y contar que en los próximos meses estará focalizado en las metas trazados por su club.

“Sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el PSG y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia”, escribió el rosarino, como para dejarles en claro a los responsables de la entidad que su mente, desde ahora y hasta enero, estará puesta en Paris Saint-Germain.