Liga de Francia: acrobacia de Neymar para el 1-0 de PSG y error de Donnarumma en el empate de Olympique

PT 38′ Era gol de Messi... pero apareció el VAR

Asedio ofensivo de PSG sobre Olympique, que aguanta como puede. Los hinchas en el Parque de los Príncipes se levantan de sus asientos para festejar un gol de Messi, pero la jugada fue invalidada por off-side de Nuno Mendes en el comienzo de la acción.

PT 35′ Sampaoli, protestón

El entrenador argentino se queja ante el cuarto árbitro de varios fallos. Se le escapa algún insulto en español. Se encoleriza con un lateral a favor de PSG que creía que era para su equipo. De ese saque del costado, Neymar y Mbappé armaron una pared que cerca estuvo de ser el segundo para PSG.

PT 33′ Tiro libre, ahora le pega Neymar

PSG trata de reaccionar inmediatamente al empate. Provoca un tiro libre que vuelve a ser favorable para la zurda de Messi, pero se encarga Neymar con un derechazo que ataja Pau López.

PT 29′ ¿Qué hace Donnarumma? Empató Olympique

Olympique llega a través de dos córners. En ambos falla Donnarumma en las salidas. En el primero, calculó mal, quedó desacomodado y el rechazo de Hakimi no pudo ser aprovechado por dos jugadores visitantes. En el córner siguiente, salió a despejar al bulto, la pelota quedó en el área chica y, tras varios rebotes, la terminó empujando Caleta-Car. Empate en el clásico.

PT 26′ Olympique no inquieta

Habitualmente, PSG no se distingue por su fiabilidad defensiva. Ofrece concesiones que lo hacen sufrir con las transiciones rivales. Cerca de la media hora, Donnarumma tiene una noche tranquila, casi no fue exigido. Olympique se traba en campo contrario, no encuentra caminos de ataque.

PT 21′ Se le va alto a Messi

Leo encaró con la pelota dominada y lo bajaron desde atrás. El tiro libre le quedó justo para su perfil zurdo, pero el remate se le fue por encima del travesaño. Le viene costando el gol al N° 30 en la Liga de Francia.

Remata Messi; tuvo un tiro libre que se le fue por arriba del travesaño Francois Mori - AP

PT 12′ Goooool de PSG: apareció Neymar

No pasaba mucho, se estaban estudiando, pero se sabe que a PSG le alcanzan los destellos de sus figuras para marcar diferencias. Messi cedió a Verratti, que despachó una asistencia alta, a espaldas de los zagueros visitantes. Por ahí entró Neymar, que con una acrobacia en el aire tocó por encima del arquero Paul López. Sexto gol del brasileño en los últimos tres encuentros.

PT 6′ La posición de Messi

Messi empezó recostado sobre la derecha, en la zona que cubre el lateral brasileño Luan Peres. Cuando se tiró hacia adentro, sacó una asistencia para Neymar que se fue larga.

PT 3′ Un reto para PSG

A diferencia de la mayoría de los rivales de la Ligue 1, que se refugian en su campo, PSG se encuentra con un Olympique que hace una presión más adelantada. Plantea un desarrollo de igual a igual, aunque individualmente posea menos recursos. El equipo de Sampaoli es el mejor de visitante en cantidad de puntos obtenidos.

Neymar intenta enganchar ante el zaguero Saliba FRANCK FIFE - AFP

15.30 ¿Se va Donnarumma?

Según el diario L’Equipe, el arquero Gianluigi Donnarumma evalúa volver a Milan tras una temporada en PSG. El italiano recibió muchas críticas por su error en uno de los goles de Karim Benzema durante la increíble remontada de Real Madrid en la Champions League.

15.10 Tridente encendido

PSG goleó en los últimas dos fechas con una influencia decisiva del tridente ofensivo. En el 5-1 a Lorient y el 6-1 a Clermont, hubo cinco goles de Mbappé, otros cinco de Neymar y uno de Messi, que repartió un hat-trick de asistencias en cada cotejo

15.01 Los once de Sampaoli, confirmados

Olympique viene de clasificarse a las semifinales de la Conference League, la tercera competencia continental de la UEFA, tras eliminar a PAOK Salónica. Por un lugar en la final se enfrentará con Feyenoord, mientras que la otra llave tendrá por protagonistas a Roma y Leicester.

𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 🔥⚔️



Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour le choc #PSGOM 😤 pic.twitter.com/9w42l3Cs65 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 17, 2022

14:57 Messi, titular en PSG

Mauricio Pochettino confirmó la alineación titular, con el tridente que sale de memoria: Lionel Messi, Neymar y Mbappé. Angel Di María y Mauro Icardi estarán en el banco de los suplentes. Leandro Paredes sigue lesionado. El ex Boca se recupera de una operación de pubalgia.

14:25 Los jugadores llegan al estadio

14.15 Bienvenidos a la cobertura de PSG-Olympique de Marsella

París Saint Germain, holgado líder de la Ligue 1 de Francia, intentará hoy dar un nuevo paso hacia el título cuando reciba a su escolta Olympique de Marsella en un clásico de acento argentino por la 32da. fecha. El partido en el Parque de los Príncipes se juega desde las 15:45 (hora de la Argentina), con transmisión en directo por la señal ESPN y la plataforma Star+. Desde ahora, LA NACION seguirá el minuto a minuto de la jornada.