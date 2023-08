escuchar

PSG, bicampeón de Francia, se apresta a comenzar la temporada envuelto en un rompecabezas sin solución. Ninguna de las tres súper estrellas que comandaron su línea de ataque la pasada campaña darán el presente este sábado en el Parque de los Príncipes, en el estreno liguero ante Lorient. De la MNM no queda nada: Lionel Messi no renovó su contrato y cambió París por Miami, en los Estados Unidos. Kylian Mbappé entró en conflicto con el club y pretende cumplir el año que le queda en Francia e irse libre, posiblemente a Real Madrid. Neymar, por su parte, negocia con el club la rescisión anticipada de un convenio que rige hasta 2027, según la prensa francesa.

El caso más emblemático es el de Mbappé, ya que el club parisino se arriesga a perderlo gratis en 2024. Nasser Al-Khelaifi, el presidente de PSG, sabe que o bien el delantero firma una prórroga de su contrato o será vendido al mejor postor. Mientras tanto, se entrena con los descartados, apartado del grupo principal, y a la espera de una definición a su caso, que ya es el culebrón del verano en el mercado de pases francés.

"ESPERO Y DESEO QUE LLEGUEN A UN ACUERDO CON EL JUGADOR. LA FILOSOFÍA DEL CLUB ES MUY CLARA Y LA COMPARTO AL 100%". Luis Enrique se refirió al futuro de Mbappé en el PSG.



📹 : @PSG_espanol pic.twitter.com/tA0njYK5rL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2023

“Es un tema que ya se resolvió en el pasado de forma positiva antes de que yo estuviera aquí. Espero y deseo que, como sucedió en el pasado, el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Recuerdo las palabras del presidente: ‘el club está por encima de jugadores y de directores deportivos’, y lo comparto al 100%”, opinó Luis Enrique, flamante entrenador de PSG. El partido contra Lorient será su debut oficial en el banco de suplentes del equipo de la capital francesa. Y sabe que no tendrá todo el talento del plantel a disposición.

Un cable de la agencia AFP evocó el inicio del conflicto entre el delantero estrella de la selección francesa y el club. “Todo se remonta al 12 de junio, con la revelación de una carta enviada por Mbappé a los dirigentes del PSG en la que el campeón del mundo en 2018 expresaba su intención de no activar una opción que figuraba en su contrato de dos temporadas, firmado en mayo de 2022, que le permitía ampliar su vinculación un año, hasta junio de 2025, pero reafirmando que no quería dejar el club en la presente ventana de fichajes”. Mbappé siempre fue claro: se quiere ir gratis en junio del año próximo . La prensa europea apunta a que el futbolista ya tiene cerrado un acuerdo con Real Madrid, equipo que lo pretende desde hace varias temporadas.

Luis Enrique durante un entrenamiento de esta semana, sin Neymar, Mbappé ni Verratti @PSG

En el tira y afloje, Mbappé se quedó en París y no viajó con sus compañeros a la gira por Japón y Corea del Sur, preparatoria para la temporada. Luego, se entrenó en solitario con los futbolistas que Luis Enrique consideraba prescindibles, entre ellos el argentino Leandro Paredes. Y el club le colgó el cartelito de transferible. Incluso llegó a ofrecerle un nuevo contrato con una cláusula especial: le garantizaban que en junio 2024 sería vendido. Mbappé siguió inflexible y se negó a firmarlo.

Según el diario Le Parisien, el jugador se aseguró un salario de 72 millones de euros brutos anuales (79 millones de dólares), con una prima por la firma de 150 millones de euros (164 millones de dólares) y una prima de fidelidad creciente, 70 millones brutos el primer año, 80 millones el segundo y 90 millones en caso de activar el tercer año de contrato. Todo hace pensar que si hay segundo año (23-24) será forzado. Y que no habrá tercero. Pero en todo este juego PSG se arriesga a tener que pagarle el contrato y que no juegue. Una pérdida económica sideral: según estiman los medios franceses, el club debería pagarle alrededor de 200 millones de euros por toda la temporada para apenas verlo correr solo en los entrenamientos.

Al mercado de transferencias en Francia, como en el resto de las ligas top de Europa, le quedan tres semanas. El 1 de septiembre las fronteras para fichar futbolistas quedarán cerradas. Puertas para afuera, el discurso del club es que Mbappé puede pasarse toda la temporada sin sumar un solo minuto. Puertas para adentro, en cambio, todos saben que el perjuicio económico que eso supondría sería perjudicial para la entidad.

Neymar, Kylian Mbappé y un festejo conjunto que parece que no se repetirá con la camiseta de PSG: ambos pueden emigrar antes del cierre de la ventana de transferencias, el próximo 1 de septiembre Christophe Ena - AP

Además de Real Madrid, la lista de pretendientes de Mbappé incluye a otros pesados de Europa: Chelsea, Manchester City, Tottenham, Inter y Barcelona. Además de Al-Hilal de Arabia Saudita, claro, que llegó a poner sobre la mesa 300 millones de euros para contratarlo. Y recibió una negativa rotunda por parte del futbolista. Nadie asegura que los árabes, cuya ventana de transferencias concluye el 20 de septiembre. Tres semanas después que en Francia.

Otros casos: Neymar y Marco Verratti

Al igual que Mbappé, PSG también quiere desprenderse de Neymar, el brasileño de 31 años que tiene contrato hasta 2027 y que recién volvió a jugar hace unos días tras estar cinco meses convaleciente tras una operación. El club informó que el ex Barcelona, que costó 222 millones de euros y fue la transferencia récord de toda la historia en 2017, no se entrenó por un problema viral. Todo indica que estará fuera de la convocatoria de Luis Enrique para el primer partido de la temporada. Además, las informaciones de la prensa francesa indican que el entorno del futbolista y el club negocian por estas horas la terminación anticipada de su contrato.

Marco Verratti y Lionel Messi, cada uno con sus hijos, en una imagen del último partido de la temporada pasada FRANCK FIFE - AFP

El tercer futbolista de renombre que parece tener las horas contadas en el equipo es el italiano Marco Verratti. El mediocampista de Pescara es objeto de deseo de Al-Hilal, de Arabia Saudita. En principio, los saudíes ofrecieron 30 millones de euros por su pase. La propuesta fue rechazada de plano. Más tarde, el monto subió a 45 millones. Otra vez, PSG dijo no. En las oficinas del Parque de los Príncipes pretenden 80 millones de euros por el jugador, que parece dispuesto a dejar Europa.

Luis Enrique, el entrenador, se reunió con ambos descartados esta misma semana. Los reportes de prensa consignaron que les comunicó a ambos que no serían tenidos en cuenta. Ante la consulta en conferencia, el DT optó por no divulgar el contenido de las charlas: “Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No voy a transmitir lo que les he dicho. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras es evidente que dicen cosas, pero mis hechos dicen más. Las decisiones que tome dejarán claro cual es mi idea”.

(Con información de las agencias AFP y AP).

