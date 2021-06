PSG y Messi: la misteriosa respuesta del presidente del club que se ilusiona con contratar a Leo y blinda a Mbappé

¿Puede Lionel Messi jugar en el Paris Saint Germain a partir de la próxima temporada? Si bien suena poco probable, no lo es tanto para Nasser Al Khelaifi, quien afirmó en una entrevista que la del capitán de Barcelona y la selección argentina es una de las “negociaciones en curso” en la entidad que él preside.

“¿Messi? No hablo de negociaciones en curso. Le comenté al presidente del Barcelona que Messi estaba en el fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1° de enero a negociar con él. Lo que puedo decir es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todo esto no lo digo para responder especialmente por él. No es posible traer a todos . Leo es un jugador fantástico”, resumió, durante una charla con el diario deportivo francés L’Equipe.

La relación entre ambos equipos se tensó en las últimas horas. Ocurre que Georginio Wijnaldum, uno de los pedidos de Ronald Koeman para reforzar el mediocampo, tenía prácticamente cerrada su llegada al club blaugrana. Sin embargo, de acuerdo a la información provista por el periodista italiano Fabrizio Romano, Paris Saint Germain le hizo una oferta por más del doble del salario que el que le ofrecía Barcelona (entidad con la que hasta ya tenía programada la revisión médica), y eso le hizo cambiar de opinión al volante de Liverpool. De hecho, se presume que el holandés firmará en las próximas horas su contrato con el equipo francés hasta mediados de 2024.

Lionel Messi todavía no afirmó públicamente dónde continuará su carrera; por ahora está concentrado en los partidos de la selección JUAN MABROMATA - AFP

Otro tironeo que tuvo a las dos entidades como protagonistas estuvo vinculada con el brasileño Neymar. ”Francamente, no fue complicado llegar a un acuerdo con Neymar Jr.. Si llevó más tiempo fue por la crisis sanitaria, que dificultó las negociaciones. Nunca tuve dudas de que renovaría. Incluso, cuando Barcelona intentó ficharlo hasta el final. Evidentemente, lo hemos rechazado. Creo que ese club tiene algunos problemas económicos, pero no es nuestro asunto. El Barça siempre quiso a Neymar, eso no es un secreto. Pero Neymar no quería ir, aunque su adaptación no era completa todavía al club y a París. Llámelo y le dirá lo feliz que está hoy en el PSG”.

"Kylian tiene una misión, no sólo ser futbolista, sino promover la Ligue 1, su país y su capital", afirmó el presidente de PSG CHARLES PLATIAU - Reuters

Mbappé no se mueve

”Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis”.

Así de terminante fue Nasser Al Khelaifi cuando en esa misma entrevista de L’Equipe se le consultó acerca de la posibilidad de que el delantero sea transferido a Real Madrid , tal es el fuerte rumor que se escucha en la capital de España.

El equipo blanco, que acaba de contratar como entrenador al italiano Carlos Ancelotti -en reemplazo de Zinedine Zidane-, precisa una incorporación rutilante en este receso, y existía la versión de que el crack galo concluya la próxima temporada y se mude al país vecino.

Neymar, Mbappé y Di María, pilares del PSG AFP - AFP

“Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?”, sentenció el mandamás de ese club.

Con respecto a las negociaciones por su renovación, Al Khelaifi fue más cauto: “Todo lo que puedo decir es que las cosas están bien encaminadas. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Esto es París, este es su país. Tiene una misión, no sólo ser futbolista, sino promover la Ligue 1, su país y su capital”, destacó. Y luego elogió: “Es un chico fantástico, como persona y como atleta. Es uno de los mejores jugadores actuales y ganará el Balón de Oro durante muchos años. Estoy seguro al 100 por ciento”.

